Украинцам показали плановые графики отключения света, которые вводятся в Запорожье на 12 и 13 августа.

В Запорожье жителей предупреждают о графиках плановых отключений света, которые запланированы на 12 и 13 августа 2026 года, пишет Politeka.net.

Временные обесточивания коснутся отдельных домов в разных районах города. Графики отключения света в Запорожье на 12 и 13 августа будут проводиться в указанные часы. Жителям домов, указанных в перечне, следует заранее учесть график и подготовиться к перерыву в электроснабжении.

По информации «Запорожьеоблэнерго», в среду, 12 августа, электроснабжение по отдельным адресам будет ограничено в двух временных промежутках. Первые отключения запланированы с 09:00 до 16:00. Они будут касаться следующих адресов:

Гуцульськый (9 Травня) — 1

Петра Сагайдачного (Бородынська) — 1 п.1–4, 1 п.5–8, 1в, 3, 5

Еще одна группа потребителей останется без электроэнергии с 10:00 до 17:00. Обесточивание запланировано по следующим адресам:

Донецька — 18, 30, 32, 34;

Зелена — 4, 10, 11, 13, 13а, 15, 34–34/1, 35, 37–41, 40, 41в, 41г, 48, 50, 52, 61, 65, 69;

Казкова — 6, 7, 12, 14, 22, 44;

Краевыдна (Ленська) — 29, 30, 43/1–5;

Правобережна (40 рокив Жовтня) — 1–10, 11/1, 11/2, 11а, 11б, 13, 7а.

В четверг, 13 августа, плановые ограничения электроснабжения в Запорожье продлятся с 10:00 до 17:00. В этот период в список адресов вошли дома на таких улицах и переулках:

Байды (Чапаева) — 34а;

Борыспильска (Братська) — 55, 80;

Борыспильська — 57в;

Буковынська (Дегтярьова) — 27–35, 58–66, 70–86, 88;

Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 1–65;

Жытня (Стасова) — 1, 1а, 5г, 1–79, 81–101;

Зачыняева — 2, 10, 15, 21, 22Б, 29;

Инженера Веденеева (Подвойського) — 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22;

Оберегова (Громовои) — 1–61, 1а, 2–54, 56–78, 63–99, 82–88;

Ольгы Джыгурды (Бурденка) — 1–13, 6а, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33;

Ольгы Кобылянськои (Ногина) — 50, 50а;

Рыльського — 1–29, 2–26;

Славутыча — 1–51, 2–52, 53, 54–56, 55–81, 60–94, 85–97, 8а, 88, 91, 93;

Талалихина — 24–68, 28, 29–79, 61а, 63, 70–84, 78, 81–93;

Тычыны — 1, 4, 5–21, 6, 8, 12–20, 24, 25–71, 34, 36, 40–42;

пров. Арабатськый — 1–9, 6, 8, 12;

пров. Батурынська (Жыгуливськый) — 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А;

пров. Джерельный — 6, 17;

пров. Понтонный — 2–8, 7–9.

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