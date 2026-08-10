Графики отключения света в Полтавской области на 11 и 12 августа продлятся много часов подряд.

Графики отключения света в Полтавской области на 11 и 12 августа продлятся много часов подряд, сообщает издание Politeka.net.

В Полтавской области на выходные, на 11 и 12 августа, запланированы временные графики отключения света. В ряде населенных пунктов электроэнергию будут отключать на длительное время — иногда перерыв будет длиться до 12 часов подряд.

11 августа плановые работы будут проводиться, в частности, в селе Стари Санжары. По предварительному графику электроснабжение по отдельным адресам будет отсутствовать с 08:00 до 17:00. В перечень попали улицы:

пров. Горянськый — 1

пров. Лучный — 1, 3

пров. Огородний — 1, 2, 2-А, 3

Старосанжарська — 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 65а, 67, 68, 69, 71

пров. Шевченка — 1, 3, 6, 8, 10

Также 11 августа с 08:00 до 17:00 плановые работы пройдут в селе Клюсивка. Здесь в график попало значительное количество жилых домов, расположенных на нескольких улицах. В частности, электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:

Вильхова — 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Жывыливська — 6

Красноармийська — 7

Молодижна — 1

Центральна — 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70

пров. Шкильный — 7

пров. Ювилейный — 1, 2, 4, 7, 12, 14

В среду, 12 августа, плановые работы продолжатся в других населенных пунктах. В частности, в селе Варакуты электроэнергию будут временно отключать с 08:00 до 20:00. В график вошли следующие адреса:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Еще одним населенным пунктом, где 12 августа будут проводить плановые работы, станет село Демыдивка. Здесь электроснабжение по отдельным адресам также будет ограничено с 08:00 до 20:00. В список попали:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Украинськои Перемогы — 29.

Источник: Новосанжарська селищна територіальна громада

Источник: Омельницька громада

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