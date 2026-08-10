Графики отключения света в Полтавской области на 11 и 12 августа продлятся много часов подряд, сообщает издание Politeka.net.
В Полтавской области на выходные, на 11 и 12 августа, запланированы временные графики отключения света. В ряде населенных пунктов электроэнергию будут отключать на длительное время — иногда перерыв будет длиться до 12 часов подряд.
11 августа плановые работы будут проводиться, в частности, в селе Стари Санжары. По предварительному графику электроснабжение по отдельным адресам будет отсутствовать с 08:00 до 17:00. В перечень попали улицы:
- пров. Горянськый — 1
- пров. Лучный — 1, 3
- пров. Огородний — 1, 2, 2-А, 3
- Старосанжарська — 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 65а, 67, 68, 69, 71
- пров. Шевченка — 1, 3, 6, 8, 10
Также 11 августа с 08:00 до 17:00 плановые работы пройдут в селе Клюсивка. Здесь в график попало значительное количество жилых домов, расположенных на нескольких улицах. В частности, электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:
- Вильхова — 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- Жывыливська — 6
- Красноармийська — 7
- Молодижна — 1
- Центральна — 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70
- пров. Шкильный — 7
- пров. Ювилейный — 1, 2, 4, 7, 12, 14
В среду, 12 августа, плановые работы продолжатся в других населенных пунктах. В частности, в селе Варакуты электроэнергию будут временно отключать с 08:00 до 20:00. В график вошли следующие адреса:
- Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30
- Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Еще одним населенным пунктом, где 12 августа будут проводить плановые работы, станет село Демыдивка. Здесь электроснабжение по отдельным адресам также будет ограничено с 08:00 до 20:00. В список попали:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14
- Украинськои Перемогы — 29.
Источник: Новосанжарська селищна територіальна громада
Источник: Омельницька громада
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