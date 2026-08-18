Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно не только в сельской местности.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти по нескольким актуальным предложениям, в частности в частных домах и квартирах, пишет Politeka.net.

Часть владельцев готова предоставить жилье на длительный срок в обмен на пособие по хозяйству или оплату коммунальных услуг.

В селе Макеевка Белоцерковского района предлагают утепленный кирпичный дом с двумя свободными местами. Дом оборудован электричеством, газом, интернетом, водой из скважины и системами отопления. Внутри есть мебель, холодильник, морозильник, телевизор, стиральная машина и бойлер.

Плата за аренду отсутствует – жильцам нужно покрывать только коммунальные расходы. Владелец также отмечает особое условие: новые жильцы должны составить компанию 72-летнему дедушке, пенсионеру и бывшему врачу, помогать с приготовлением пищи и общаться с ним.

Еще один вариант расположен в Вышгородском районе. Отдельную комнату готовы предоставить одинокой женщине от 50 до 60 лет на долгий период.

Проживание предусмотрено вместе с 84-летней владелицей дома. От будущей жительницы ожидают посильной бытовой помощи: приготовление пищи, уборка и уход за домом и небольшой приусадебной территорией.

В нем есть ванна, санузел, газовый котел, печное отопление и Wi-Fi. На территории обустроены сад, погреб и хозяйственные постройки. Рядом находятся лес и река Десна, а расстояние до Киева составляет около 20 километров.

В столице есть предложение для переселенцев. На Выгуровском бульваре можно проживать бесплатно в отдельной комнате двухкомнатной квартиры. Владельцы готовы рассмотреть женщину, супругов или маму с ребенком до 11 лет.

От жителей ожидают помощи с приготовлением пищи, поддержанием порядка и несложными бытовыми делами для пожилых людей. Среди основных требований – чистоплотность, ответственность, спокойный характер и отсутствие вредных привычек.

Таким образом, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно не только в сельской местности, но и непосредственно в столице. Перед уговором следует заранее уточнить условия проживания, количество свободных мест, продолжительность поселения и перечень обязанностей.

Источник: Допомагай

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