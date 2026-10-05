Аренда квартиры во Львове за год заметно подорожала — теперь месячная плата за однокомнатное жилье забирает львиную долю средней зарплаты львовян. Об этом свидетельствуют данные аналитики рынка недвижимости.

Денежная помощь в Львовской области позволяет сводить концы с концами, однако немалая часть этих денег сразу уходит на жилье. Аренда квартиры во Львове за год заметно подорожала и теперь «съедает» львиную долю средней зарплаты.

Как сообщает OBOZ.UA со ссылкой на аналитику ЛУН, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове за год выросла на 32% — до 24,8 тыс. грн в месяц. Двухкомнатная квартира прибавила 17% и теперь в среднем стоит 28,8 тыс. грн в месяц.

Самый болезненный показатель — доля зарплаты, которую забирает жилье. По расчетам ЛУН, аренда однокомнатной квартиры «съедает» 76% средней зарплаты во Львове против 51% в Киеве. Львовские «однушки» уже дороже киевских почти на 30%, а двухкомнатные — примерно на 17%.

Спрос подогревает цены снизу. В конце августа квартира во Львове сдавалась в среднем за шесть дней — вдвое быстрее, чем в июле (тогда было 11 дней). Отчасти это традиционный наплыв студентов, отчасти — желание семей из других регионов перебраться на зиму в западные области.

На OLX по состоянию на конец августа было более 1000 объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир во Львове и 556 — двухкомнатных. Однокомнатные преимущественно предлагали за 14–31 тыс. грн в месяц, двухкомнатные — за 15–38 тыс. грн, а премиальные варианты достигали 54–68 тыс. грн.

Как искать жилье во Львове и на что обращать внимание

Риелторы советуют проверять не только цену, но и готовность квартиры к зиме. Большинство помещений во Львове имеют индивидуальное газовое отопление, однако без сетевого электричества газовый котел работать не будет. Перед подписанием договора выясните, есть ли зарядная станция, инвертор или генератор, как подается вода на верхние этажи и работает ли мобильная связь.

Снять жилье на короткий срок сложнее: на три месяца договориться готовы примерно 25% владельцев, поэтому за краткосрочную аренду обычно просят более высокую цену.

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