Доплаты для пенсионеров в Черкасской области предусмотрены не для всех: надбавку на нетрудоспособных членов семьи назначают только неработающим пенсионерам из числа военнослужащих. В Пенсионном фонде напомнили, какие условия и документы для этого нужны.

Доплаты для пенсионеров в Черкасской области назначают не всем — право на отдельную надбавку имеют неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности согласно Закону Украины № 2262-XII. Главное условие — на их иждивении должны находиться нетрудоспособные члены семьи.

Кто именно относится к нетрудоспособным членам семьи, определяет статья 30 этого закона. Прежде всего это дети до 18 лет, а также другие лица, которых закон относит к этой категории. Надбавку начисляют отдельно на каждого такого иждивенца.

При этом надбавку назначают не на всех иждивенцев. Ее не начислят, если член семьи сам получает государственную поддержку: пенсию из солидарной системы, государственную социальную помощь лицу, которое не имеет права на пенсию, или лицу с инвалидностью, а также помощь одинокой матери.

Размер такой доплаты — 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого нетрудоспособного члена семьи, сообщили в Пенсионном фонде Украины. Если в семье двое или более пенсионеров, одного и того же иждивенца учитывают для начисления надбавки только одному из них — по их собственному выбору.

Какие документы нужны

Чтобы оформить надбавку, в Пенсионный фонд подают паспорт и идентификационный код, документ, подтверждающий родственную связь с иждивенцем (свидетельство о рождении или о браке, при необходимости — решение суда), а также документы о пребывании члена семьи на иждивении, в частности сведения о совместном проживании по одному адресу.

Обратиться можно в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда в Черкасской области или подать заявление через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ. Полный перечень документов определен постановлением правления ПФУ от 30 января 2007 года № 3-1.

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