Появилось предупреждение о субботних графиках отключения света, запланированных в Киевской области на 15 августа, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 15 августа будут продолжаться по отдельным адресам. Специалисты будут проводить профилактические и ремонтные работы на отдельных участках сети, из-за чего по некоторым адресам электроснабжение будет приостановлено на несколько часов. Максимальная продолжительность запланированных ограничений составит более 12 часов.

Одними из первых обесточивания коснутся жителей села Дмытривка. Здесь электроэнергию планируют отключить с 08:30 до 19:30. В список попали следующие адреса:

Лисова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57б, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75

Садова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57/1Б

Шевченка — 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 49, 53, 60, 62, 72, 78, 80, 98, 106

пров. Сонячный — 2, 3, 4, 7

Графики отключения света в Киевской области на 15 августа также охватят село Шпытькы с 08:00-20:00 (12 часов подряд). Свет выключат на улицах:

Покровська — 8

Дилянка — 5141

Длительное ограничение также запланировано в селе Гатне. Здесь электроснабжение по определенным адресам может быть прекращено с 08:00 до 20:00. Таким образом, без света потребители могут оставаться на 12 часов. В график вошли адреса:

Абрыкосова: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 12ПР.43; 13; 14; 15; 15-А; 17; 19; 19А; 21; 21А; 23; 25; 27; 31; 31А; 33А; 35; 35А; 35АКВ1; 35КВ1; 49; 100; ПОВПРОТИБ

Андриивська: 1; 2; 2-А; 2-Б; 2-В; 2-Г; 3; 3А; 3Б; 4; 5; 5-А; 7А; 8-А; 9; 11; 13А; 17; 19; 19А; :5842

Археологічна: 7; 8; 12; 13; 16/2; 16/3; 16/4; 17; 18; 19; 20; 21; 22А; 161

Б. Хмельныцького: 3; 4; 5; 7; 8; 8/1; 8/2; 8/4; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 21А; 23А; 23Б; 23В; 23Г; 24; 24-А; 25; 26; 32; 32А; 37; 83; :0083

Берегова: 1; 1/5; 1/6; 3; 7; 8; 9; 13; 16; 17; 18; 22; 23; 23А; 25; 25А; 26; 27А; 28; 30; 31; 31А; 32; 35; 37; 38; 40; 42; 44; 46; 50; 50/1; 50/2; 50/3; 50/4; 50/5; 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 52/6; 52/7; 52/8; 52/9; 52/10; 52/11; 52/12; 56; 100;

Ботанічна: 4Б; 4В; 4Г; 4Д; 4Ж; 4З; 6; 6-А; 6-Б; 6-В; 6-Г; 6-Д; 6-Е; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 6/7; 6/8; 6/9; 10; 42; 100;

В. Швеця / Швеця: 28; 32; 33; 37-Г; 44Б; 45Б; 45-Г; 50А; 50Б; 50В; 50Г; 51; 52; 54А; 54Б; 54В; 54Г; 56; 68-А; 68-Б; 68В; 71В; 74; 78; 82/1; 82/2; 82/3; 82/4; 82/5; 82/6; 82/7; 82/8; 82/9; 84; 86; :5199

Валовня: 11; 15; 16/2...; ХРАМ

Валовня Карпа: 1; 5; 6; 8; 8/1; 8/2; 9; 10; 10/1; 10/2; 12; 12/1; 14; 14/1; 14/2; 16; 16/1; 16/2; 18; 18/1; 20; 20/1; 20/2

Выноградна: 1; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 9; 9А; 10; 12; 13; 13А; 15; 16; 19; 21; 21А; 22; 26; 28; 29; 29-А; 29Б; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 50; 52; 57; 60; 62; 64; 66; 66А; 66Б; 66-Г; 85; 100; 128; 130; 139; :0087; :0346

Володарського: :0139

Володымырська: 1; 2А; 2Б; 2В; 3; 4; 4А; 5А; 6; 6-А; 9; 10; 10Б; 12; 12/1; 12А; 12-Б; 15; 17; 19; 21; 23; 25

Гоголя / Гоголя Мыколы: 1; 1-А; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 11А; 13; 15; 16А; 16Б; 16В; 16Г; 16Д; 16-Е; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 26/1; 26А; 28/1; 29; 31; 33; 33А; 34; 36; 37; 38А; 39; 40; 40А; 41; 41А; 43; 44; 53; 57; 57А; 59; 61; 159; 171; 176; 180; 182; :0546; :5573

Грушева: 27; 29; 31

Грушевського: 1; 2; 6; 13А; 26

Дорошенка: 1; 2; 5; 6; 7; 7А; 7Б; 7В; 7Г; 7Д; 7Ж; 9; 10; 12; 12А; 15; 17; 18; 22

Зелена: 1; 2А; 3; 3А; 3Б; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 21А; 23; 25-27; 26; 114

Зелена: 1; 2А; 3; 3А; 3Б; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 21А; 23; 25-27; 26; 114 Зоряна: 1; 1А; 1Б; 2; 2/1; 4; 5; 6; 7; 7А; 7-Б; 8; 8А; 8Б; 8-В; 9; 10; 11; 12; 13; 13А; 14А; 15А; 15Б; 17; 17А; 17Б; 17В; 17Г; 19; 19-А; 21; 21А; 23; 24; 25; 26; 26/1; 26/2; 27; 28; 28А; 28Б; 29; 30А; 32; 34; 34-А; 46; К.Н.5805

Инстытутська: 1; 1/7; 2А; 2-В; 3; 4; 5; 5/1; 5/1/36; 5/1/37; 7; 7/1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 17/5463; 17Б; 19; 20; 21; 23; 25; 27/5; 27/6; 27А; 29; 31; 31-А; 35; 37; 39А; 41; 45; 47; 51; 53; 59; 61; 61А; 65; 67-А; 69; 73; 77; 81; 81А; 85; 87; 87А; 89; 95; 101; 103; 107; 109; 113А; 0142; :0181; :5100; :5484; :5485

Калынова: 1/1; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 3; 3А; 5; 7; 7А; 9; 11; 11А; 12; 15; 15А; 15Б; 17; 17А; 17Б; 19А; 21; 21-А; 23; 108;

Кармелюка: 01; 3/1; 3/3; 3/4; 3-В; 4; 5; 7; 8; 12; 14; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 100; :5547

Каштанова

Квитнева: 1; 2; 2А; 6; 8; 9; 10

Кыивська: 2/1; 2Г; 138ПРИМ1

Кибернетычна: 1; 1А; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 10; 13; 13А; 15; 15А; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 27А; 28; 29; 30; 33; 36; 37; 38; 40; 43; 43А; 44; 46; 46А; 46Б; 47; 50; 52; 55; 56; 68; 84; 180; 354; :0046

Кленова: 3; 4А; 5; 5А; 6; 6А; 8; 8/1; 8А; 8Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 16Б; 19; 21; 23; 24А; 25; 29/2; 30; 30А; 31; 31А; 34; 35; 36; 36-А; 36-Б; 38; 39; 40; 42; 43/1; 43/3; 43/4; 43/5; 43/6; 44; 44-А; 44-Б; 44-В; 45; 46; 46-А; 46-Б; 46-В; 47; 49; 49А; 49Б; 50; 51; 51-А; 53; 54; 56; 57; 58Д; 59; 61/2; 61/3; 65; 73; :5278

Козацька: 2; 8

Котовського: 1А

Коцюбынського: 1; 1А; 1Б; 2; 6; 7; 7-А; 9; 10; 10А; 10-Б; 11А; 15; 15-А; 16; 19; 20; 22; 23; 23А; 25; 26; 27; 28; 28А; 29; 29-А; 30; 31; 31А; 33; 35; 100; 179

Курганна: 3; 5; 6; 6А; 8А; 8Б; 8-В; 8-Г; 9; 9А; 9Б; 9В; 10; 10А; 11; 11А; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 26А; 28; 30; 31; 32; 32А; 34; 35; 35А; 35Б; 37; 37А; 38; 41; 42; 42Б; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 52; 56-А; 56-Б; 56-В; 56-Г; 58; 60А; 60Б; 60В

Лисова: :5473

Лугова: 2; 2-А; 2-Б; 4; 4А; 4Б; 4В; 4Г; 4Д; 6; 6Б; 6В; 8; 10; 5072

Марченка: 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10-А; 10-Б; 10-В; 15; 17; 19; 21; 21А; 23; 25; 27; 27-А; 27-Б; 29

Незалежна: 1-Б; 3; 7; 8А; 15А; :0061/ТП-2795

Незалежности: 2; 5; 8; 15; 18; 20

Одеська: 1; 2; 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2-Б; 2В; 2Г; 2Д; 2-Е; 2-Ж; 4; 4/1; 4/2; 6; 6/1; 6/2; 8; 8/1; 9; 10; 10/1; 10/2; 10/4; 10/7; 11; 12; 15; 16; 16А; 17; 18; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 18/5; 19; 19А; 21; 5236; :5238

Пивденна: 1; 2; 3; 3А; 3Б; 4; 4А; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12А; 14; 14Б; 15; 16; 16А; 18; 18А; 0538

Пивнична: 1; 2; 3; 4А; 4Б; 4В/1; 4Г/2; 4Г/3; 5; 5А; 6; 7; 11; 11А; 12; 13; 15; 16; 25; 37; 5151

Прохоренка Юрия: 8

Райдужна: 1; 1А; 2; 4; 5; 5А; 6А; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 11А; 15; 17; 18; 20; 20/1; 20/2; 20/3; 20/4; 22; 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 23-А; 25; 25A; 26; 27; 28; 29; 29А; 31; 31-А; 32; 34; 86; 93; 95

Салютна: 32КВ1; 34; 34А; 37

Святкова: 2; 2А; 3; 4; 4А; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Сымоненко: 1; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 13А; 17; 18А; 18Б; 18В; 19; 20; 20А; 20Б; 20-В; 21; 27; 28; 28А; 30; 30А; 30Б; 32; 34; 36; 36/1; 36/2; 36/3; *; :5901; :5902

Сирка: 1; 2; 2/1; 2/2; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 3-А; 3Б; 3В; 3-Г; 4; 5; 5-Б; 5Г; 7; 8; 8А; 8-Б; 9; 9-А; 9Б; 10-А; 10-Б; 11; 12; 13; 14; 14-А; 14-Б; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 25А; 25Б; 25В; 25Г; 26; 27; 31; 36А; 36Б; 40; :5807; :5808

Соловина: 1; 3; 4; 6; 7; 12; :5248

Сонячна: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17

Теремська: 3; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 38; 40; 42; 100

Тополева: 2; 2/1; 4; 6; 9; 10; 12

Травнева: 1; 3; 4; 4-А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 10; 11; 11-А; 17; 17А; 18

Трояндова: 2; 3; 3А; 3Б; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 21А; 24; 24А; 26; 28; 28А; 29А; 32; 33; 35; 37; 39А; 40; 40А; 41; 45; 46; 48; 49; 50; 52А; 54; 74; 92; 101; 103; 105; 5188; 5542

Украинкы Леси: 1; 2; 4; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 23А; 27

Чумацька: 1Б; 9; 13; 15; 17; 17А; 17Б; 17В; 17Г; 17-Д; 19; 19А; 19Б; 19В; 19Г; 19Д; 20; 21; 23; 24; 25; 25А; 28А; 29; 30; 30А; 30Б; 32; 34; 36-Б; 37; 39; 40; 40А; 42; 43А; 44; 44А; 45-А; 45-Б; 45-В; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 58А; 59; 60; 60А; 61; 63; 63А; 64; 65; 67; 68; 69; 73; 75; 75-А; 77; 79; 81; 83

Шевченка: 33

Шляхова: 39; 44; 53; 57; 58; 59; 60; 63; 65; 66; 67; 68; 70А; 71; 71А; 71Б; 72; 76; 80; 82; 87-А; 90; 94; 100; :5176; :5178

Юности: 39/1; 39/2; 39/3; 39/4; 41/1; 41/2; 41/3; 41/4; 45-А; 45-Б; 45-В; 45-Г; 47А; 47-Б; 47-В; 47-Г; 52; 53; 58; 62А; 64; 66; 68; 68А; 78/1; 78/2; 78/3; 78/4; 78/5; 78/6; 78/7; 78/8; 78/9; 78/10; 92; 99

Яблунева: 23

Ягидна: 1; 3; 4; 5А; 7-А; 7-Б; 7-В; 7-Г; 8; 9-А; 9-Б; 9-В; 9-Г; 13; 15; 21; 21А; 25; 35; 96; 97

Янчука: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11А; 12; 13; 14А; 14Б; 16; 17; 18

Ярова

Ярослава Мудрого / Я. Мудрого: 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 3/6; 3/8; 3/9; 3/10; 4; 5; 8А; 11; 13; 15; 17; 19; 19А; 19Б; 20; 27

пров. Абрыкосовый: 12

пров. Зелений: 1; 1А; 2; 3; 5; 6; 6-А; 7; 8; 12; 14; 16; 18

пров. Инстытутськый: 63; 67; 67-А

пров. Кибернетычный: 1; 2; 5; 5А; 6; 7; 8; 9А; 11

пров. Одеськый: 2; 2-А; 3; 4; 4/1; 4/2; 2,4,4/1,4/; 5; 6; 6/1; 6/2; 6/2,6/1,6,; 7; 8; 8/1

пров. Райдужный: 1; 3; 4; 4А; 7; 8; 9; 10; 12; 12А; 13; 14; 15; 15А; 15Б; 15В

пров. Ягидный: 1; 3; 5; 7; 7А; 9; 11; 11А; 13А; 19; 15/0135.

Источник: Дмитрівська сільська рада

Источник: Гатненська територіальна громада.

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