Появились плановые графики отключения света, запланированные в Полтавской области на 14 и 15 августа.

В Полтавской области 14 и 15 августа жители нескольких населенных пунктов предупреждают о графиках отключения света, пишет Politeka.net.

Потребителям, чьи адреса попали в график отключения света в Полтавской области на 14 и 15 августа, следует заранее учесть запланированные ограничения. При отключении рекомендуется зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые электроприборы.

Наиболее продолжительные ограничения 14 августа предусмотрены с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд). В частности, в селе Варакуты без электроэнергии могут остаться жители следующих адресов:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Также в течение 12 часов электроснабжение будет ограничивать в селе Демыдивка. Плановые работы здесь продлятся с 08:00 до 20:00. В список попали дома на улицах:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Украинськои Перемогы — 29

Также исчезнет электричество в селе Ковали. Обесточивание будут действовать с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

Польова — 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37

15 августа останутся без электроэнергии в селе Гунькы. Здесь обесточивание также запланировано на период с 08:00 до 20:00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12

Луговый — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — 2

Камянськый — 1, 6

Плановые работы в этот день также коснутся села Демыдивка. По определенным адресам электроэнергию будут отключать с 08:00 до 20:00. В график вошли улицы:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Источник: Омельницкая община.

Источник: Омельницкая община.

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