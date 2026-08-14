Графики отключения света в Черкасской области на 15 августа будут действовать много часов подряд по десяткам адресов.

Украинцев предупредили о длительных и плановых графиках отключения света в Черкасской области на 15 августа, субботу, пишет издание Politeka.net.

В нескольких населенных пунктах Черкасской области 15 августа электроснабжение временно ограничат из-за запланированных работ на сетях. Потребителям, чьи адреса указаны в графике отключения света, следует предварительно подготовиться к перерыву со светом. В частности, рекомендуется зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

По данным «Черкассыоблэнерго», первыми ограничения коснутся жителей села Скорыкивка. Здесь электроэнергию планируют отключить с 07.00 до 17.00 (10 часов подряд). В список вошли следующие адреса:

Т. Шевченка — 0/закр, 1, 10, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22/дача, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9

Соборна — 0/закр, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27/дача, 28, 29, 30, 31, 31/а, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43

Набережна — 42

Лисова — 1/дача, 5/дача, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 31/б

В этот день электроснабжение ограничат и в селе Панськый Мист. Света не будет с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд) по следующим адресам:

Молодижна — 2, 13

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 69, 77, 87

Плановые работы также запланированы в селе Летычивка. Здесь перерыв в электроснабжении продлится с 08:00 до 20:00. Ограничения будут касаться жителей домов по следующим адресам:

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42а, 42, 44, 46, 48, 48/а, 50, 51/а, 52, 53, 54, 56, 58

Польова — 1, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/а, 36, 38, 40, 44, 45.

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