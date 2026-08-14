Украинцам следует ознакомиться с новыми графиками отключения света в Кировоградской области на 15 августа.

Графики отключения света в Кировоградской области на 15 августа, в субботу, продлятся много часов подряд из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света на 15 августа будут проходить не одновременно по всей Кировоградской области. Время прекращения подачи электроэнергии будет зависеть от конкретного населенного пункта и участка сети, где будут работать энергетики.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго» , 15 августа в Новокыивка электроснабжение по отдельным адресам планируют прекратить с 09:00 до 18:00. В перечень попала улица:

Степова - 7

Еще одно плановое обесточивание в этот день ожидается в селе Марьянивка. Там электроэнергию по указанным адресам будут отключать с 09:00 до 17:00. В график включены адреса:

Шкильна — 10, 19, 23, 6, 7, 8, 8А, 9

Маряненка — 1, 14, 17, 18, 19, 25, 32, 6, 7

В субботу, 15 августа, плановые работы на электросетях продолжатся. В частности, в городе Долынська электроснабжение планируется ограничить с 09:00 до 18:00. В список адресов вошли:

Центральна — 155, 157, 159, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294

пров. Транспортный — 19, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36

пров. Зализнычный — 3

пров. Пылыпа Орлыка — 1, 2, 4

Тараса Шевченка — 10, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 10а, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 14, 141, 143, 145, 147, 147а, 149, 149а, 151, 153, 155, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 165а, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 177а, 179а, 18, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 191а, 197, 2, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 32а, 34а, 36, 38, 38А, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 56, 58, 6, 8, 8а, 95, 97, 99

Затышна — 160, 160а, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183, 184, 185, 187, 188, 189а, 190, 191, 191а, 192, 193, 194, 195, 196, 196а, 198, 199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а

Чкалова — 126

Садова — 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

пров. 8 Березня — 3, 5

Чумацькый Шлях — 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232, 37

Ивана Яковенка — 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124а, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170

Яра Славутыча — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Вышнева — 2, 5, 6, 8

Сергия Завирюхы — 100, 101, 102, 102А, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126А, 127, 128, 128А, 129, 130, 134, 137 А, 98, 99

Сонячна — 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127, 127а, 129а, 133а, 135, 137, 139, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а.

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