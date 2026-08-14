В Днепропетровской области на 15 августа 2026 года запланированы длительные графики отключения света

Вводятся плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 15 августа, в субботу, пишет издание Politeka.net.



В отдельных населенных пунктах Днепропетровской области введены графики отключения света на 15 августа. Причиной станут плановые работы на электросетях, в ходе которых энергетики будут проводить необходимые технические мероприятия. В некоторых случаях света не будет 10 часов подряд.

Ограничение предусмотрено в поселке Губыныха. Здесь электроснабжение планируется прекратить с 08:00 до 18:00. В список адресов вошли следующие адреса:

Ричкова — 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180

Без электроснабжения 15 августа частично останутся и жители села Жовте. Плановые работы здесь продлятся с 11:00 до 18:00. Ограничения будут распространяться на следующие адреса:

Цементныкив — 1–7, 10, 11, 13, 14, 51, 53, 256, 269

В селе Дослидне электроэнергию также планируют отключить на длительный период. Ограничение будет действовать с 09:00 до 19:00. В график попали следующие улицы:

Наукова — 70, 70/А, 71, 71/А, 74, 76, Б/Н

Окружна — 11/А, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44ЗД, 46, 50, 52, 54, 58, 7/А, 9,

Соколова — 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53/А, 55, 57, 77, ЗД/0062

Спивоча — 18

Фильова — 33

Яружна — 21, 21А, ЗД/0033

Еще один населенный пункт, где предусмотрено длительное обесточивание, – село Червона Колона. Здесь света не будет с 11:00 до 18:00. Под ограничения попали дома на улицах:

Заводська - 3-9 (нечетные), 13-27 (нечетные), 31-45 (нечетные), 49-57 (нечетные)

Набережна - 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

Источник: Новоолександрівська ОТГ

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