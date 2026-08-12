Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области доступно только в определенный период.

Денежную помощь в Днепропетровской области могут получить как местные жители, так и внутренне перемещенные лица, отвечающие определенным критериям, пишет Politeka.net.

В Апостоловском обществе Днепропетровской области стартовала регистрация на новую программу денежной поддержки для уязвимых категорий населения.

Размер выплаты составляет 1800 гривен на одного человека ежемесячно. Финансовая поддержка предусмотрена на шесть месяцев, поэтому за весь период ее получатель может рассчитывать на 10 800 гривен.

Регистрация на денежную помощь в Днепропетровской области будет проходить с 10 по 21 августа. Чтобы избежать скопления людей и организовать прием заявителей, документы будут приниматься постепенно — в зависимости от категории уязвимости и первой буквы фамилии. Для участия в программе необходимо обратиться к пункту регистрации и предоставить оригиналы документов.

Прием заявлений происходит по адресу: г. Апостолово, ул. Центральная, 74 – укрытие в доме культуры «Современник». Специалисты работают с 08:30 до 16:00. Предусмотрен обеденный перерыв с 12:00 до 12:30.

При регистрации необходимо иметь при себе оригиналы:

паспорта или ID-карты;

идентификационного кода;

банковских реквизитов IBAN;

пенсионного удостоверения

Важно, что регистрация проводится поэтапно, поэтому заявителям следует ориентироваться на свою категорию и определенный день приема.

О регистрации других уязвимых групп будут сообщать в объявлениях на странице Апостоловской общины в Facebook.

Источник: Апостоловская община .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как именно были подняты цены.

Также Politeka сообщала, Пенсионерам в Днепропетровской области доступна доплата: кто может рассчитывать на ежемесячную выплату.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая проблема снова беспокоит жителей.