Графики отключения света в Николаевской области на 15 августа продлятся по многим адресам.

Графики отключения света продлятся в субботу в Николаевской области из-за ремонтных и плановых работ, запланированных на 15 августа, пишет Politeka.net.

В Николаевской области 15 августа запланированы временные ограничения электроснабжения. Причиной графиков отключения света станут плановые и профилактические работы на отдельных участках сети. Продолжительность обесточения будет отличаться в зависимости от места проведения работ.

По информации АТ «Миколаївобленерго», в селе Анатоливка электроснабжение 15 августа планируется ограничить с 10:00 до 17:00. Под отключение попадут следующие адреса:

Лугова — 1, 3, 5, 7, 8, 12

Центральна — 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26А, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 50, 54, 56

В городе Нова Одеса электроэнергию также временно подавать не будут с 08:00 до 20:00. Ограничения будут касаться домов по следующим адресам:

пров. Дружбы — 1, 2, 3

Захысныкив Украины — 15

Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Козацька — 1, 2, 3, 4

Набережна — 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 189А, 191, 191А, 191Б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211

Пидгирна — 138, 138Б, 138В, 138Г, 138Д, 138А, 142, 144, 146А, 148, 150, 152, 154, 158, 162, 162А, 174

Центральна — 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 337, 339, 343А, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395

Еще список адресов, попавших в график 15 августа, был обнародован для города Первомайськ. Здесь работы будут продолжаться в течение девяти часов - с 00:01 до 07:00. Электроснабжение ограничат по следующим адресам:

пров. Бебюш Капон — 2А, 7, 9, 12, 13, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 11, 14А

Берегова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/2, 9, 9/1, 10, 10/2, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15, 15/2, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/2, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27/1, 27, 29, 31, 33/1, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 39/1, 39А, 39/4, 39, 39/3, 41/1, 41, 42/2, 42, 42/1, 43/1, 43, 44, 45, 46/1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/2, 53, 54, 54А, 55/1, 56, 58, 32А, 32А/21, 32/10, 1/1, 8А, 1/0

В. Яновыча — 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13А, 1, 1/1, 2, 2А, 2/1, 2/3, 3, 3/8, 5, 7, 7/3, 9, 11, 16А, 17/1, 18/1, 20/3, 20/1, 21/2, 14/16

Вийська Запоризького — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 34, 34А, 36, 34ГАР, 24/1

Вокзальна — 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, 40, 42, 27А, 3, 3А, 10, 15А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54/2, 56, 56/1095, 58, 58/6, 65, 20/1, 40/3, 8ГАР

І. Виговського — 17, 19, 12, 16, 1, 4А, 5, 5Б, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 14, 15, 18, 56/1379, 16Є, 18Г/4, 6Б, 8А/1

І. Гонти — 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

М. Грушевського — 19А, 33/17, 33/18, 33/9, 33/12, 33/8, 33/1, 33/22, 33/4, 35, 39Г, 39, 41, 41Г, 41Д/4, 41Д/1, 23, 29, 35А, 1, 1И, 3, 14, 14/1, 19А/27А, 19, 19/66, 24А, 24, 26, 28, 32, 34А, 34, 34Б, 36А, 36, 38, 40, 44, 44А, 46, 50, 33/10, 12, 23А, 24Е, 33А, 36Г, 37, 24/20, 38ГАР, 41/4 к.ГАР, 41/14 к.ГАР, 24ГАР

пров. Мостовый — 1/1, 1, 2, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 5, 6/2, 6, 8, 10, 12

пров. Новоричный — 2, 2/1, 3, 4, 5, 7, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 13, 15, 17

Олександриивська — 3

Паркова — 2, 3, 4, 5, 5/29, 6, 8, 8А, 10, 10/16, 18, 21, 21/1, 22, 23, 6/4, 3/3, 3/ГАР, 18А

Театральна — 6, 15, 18А, 21, 21/4, 30, 41, 43, 39, 23, 31, 33, 33/73, 35А, 35Б, 35, 1А, 3, 5, 5/3, 2А, 2, 4, 6А, 6Б/1, 6Б, 6А/89, 8, 8А, 9, 9/3, 9Б, 10, 10А, 11, 12, 12Б, 12Б/5, 13, 17, 22, 23/3, 23/39, 26, 31/171, 8Б, 3/3, 12/1, 1, 28, 45, 49, 12/41

пл. Шевченка — 2, 4, 4/2, 5, 11, 20/1, 8/4

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8/1, 9А, 10, 11, 12, 14, 14А, 14Д, 15, 17, 18, 20А, 20, 22/2, 22, 22/4, 22/А к.2, 22/10

пров. Щаслывый — 12/1, 5/21.

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