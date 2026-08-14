Украинцев предупреждают о длительных графиках отключения света в Полтавской области на 15 августа.

Графики отключения света в Полтавской области на 15 августа будут продолжаться из-за плановых работ, запланированных в субботу, пишет Politeka.net.

Запланированы графики отключения света в Полтавской области на 15 августа. Обесточение коснутся жителей отдельных населенных пунктов. Жителям, чьи дома указаны в перечне, советуют заранее подготовиться к перерывам в электроснабжении. В частности, следует зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

Самые длинные ограничения 15 августа продлятся 12 часов - с 08:00 до 20:00. В частности, в селе Крамаренкы электроэнергию временно подавать не будут по следующим адресам:

Тараса Шевченка — 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146

На такой же период – с 08:00 до 20:00 – запланировано обесточивание в селе Лытвыненкы. В перечень попали улицы:

Переможцив — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77

Польова — 3, 7

Плановые работы в этот день также коснутся села Демыдивка. По определенным адресам электроэнергию будут отключать с 08:00 до 20:00. В график вошли улицы:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Источник: Омельницька громада.

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