Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции инженерных сетей.

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до 24 августа из-за реконструкции инженерных сетей на улице Деревлянской, сообщает Politeka.net.

Как отметили в КП «Киевпасстранс», на время проведения работ изменится организация движения троллейбусов №23, №28 и №31.

Временные ограничения охватят почти весь август. Пассажирам советуют заранее ознакомиться со схемами маршрутов, чтобы правильно рассчитать время на дорогу и не столкнуться с непредвиденными задержками.

В частности, троллейбус №23 будет курсировать от улицы Мечты к Воздухофлотскому путепроводу. На период реконструкции транспорт будет работать под номером 23-Д .

Маршрут №28 будет соединять проспект Свободы с Воздухофлотским путепроводом. Для него ввели обозначение 28-Д .

Изменения коснутся и троллейбуса №31. Он будет следовать от улицы Милославской до Воздухофлотского путепровода и курсировать под индексом 31-Д .

В коммунальном предприятии подчеркнули, что новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции инженерных сетей на Деревлянской. После окончания работ маршруты должны возвратиться к обычному режиму.

Жителям столицы рекомендуют учитывать временные изменения при планировании ежедневных поездок. Предварительная проверка направлений поможет избежать лишних задержек и скорректировать маршрут в период ремонтных работ.

Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда. Оно коснулось кольцевой электрички.

В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше будут иметь возможность оформлять билеты со скидкой через официальное приложение, а пенсионеры и ветераны сохранят право на бесплатный проездной документ.

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