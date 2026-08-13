Графики отключения света на 14 августа продлятся в Киевской области из-за важных работ, которые будут проводить энергетики.

Графики отключения света в Киевской области на 14 августа продлятся в связи с профилактическими и плановыми работами, пишет Politeka.net.

Из-за плановых, ремонтных и технических работ без света временно останутся жители отдельных населенных пунктов. В некоторых случаях перерыв в электроснабжении будет длиться до 11:30 часов.

Графики отключения света в Киевской области на 14 августа начнутся в селе Дмытривка. Здесь электроснабжение планируется прекратить с 08:30 до 19:30. Без света могут остаться потребители по следующим адресам:

Лисова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57б, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75

Садова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57/1Б

Шевченка — 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 49, 53, 60, 62, 72, 78, 80, 98, 106

пров. Сонячный — 2, 3, 4, 7

Еще один населенный пункт, где ограничения продлятся много часов, — село Чырське. Здесь электроэнергию планируют отключить с 08:30 до 20:00. В перечень попали улицы:

Кыивська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 38/2, 38-А, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97

Набережна — 2, 4, 8, 14, 24

Пидгирна — 1, 2, 5, 9, 17, 21

Покровська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34А

В селе Гайшын электроснабжение по отдельным адресам ограничат на 11:30 часов - с 08:30 до 20:00. В график вошли следующие адреса:

Вышнева — 3, 5

Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78

Завирська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16

Космонавтив — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Мыру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Набережна — 1, 7, 50, 52

Переясливська — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59

Покровська — 1-а, 1, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А

Польова — 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36

Садова — 5, 7

Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17

Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Стаднийчука Ивана — 30

Шевченка — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94

Шевченка Тараса — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

Источник: Дмитровский сельский совет

Источник: Переяславская территориальная община.

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