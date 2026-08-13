Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 14 по 20 августа помогает жителям строить свои планы.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 14 по 20 августа сулит преимущественно сухую погоду, без существенных осадков, с потеплением в середине периода, сообщает издание Politeka.net.

В пятницу, 14 августа, в Днепре утром и вечером будет ясно. Днем возможно кратковременное увеличение облачности. Температура поднимется от +14° утром до +23° днем. Осадков не прогнозируют.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

15 августа столбики термометров покажут около +24°. Облачность будет днем, а к вечеру небо снова прояснится. Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 16 августа, станет теплее – до +27°. Небо будет ясным в течение суток. Ветер будет слабым, а дождя не ожидается.

Самыми жаркими днями могут стать 17 и 18 августа. Днем воздух прогреется до +31°. Обе даты пройдут под ясным небом, без осадков. Днем скорость ветра составит около 3–4 м/с.

19 августа температура несколько снизится – до +29°. В течение дня будет преобладать пасмурная погода, однако к вечеру возможно прояснение. Вероятность дождя остается невысокой.

В четверг, 20 августа, прогнозируется до +28°. Небо будет ясным, хотя поближе к вечеру возрастет вероятность облачности. Осадки маловероятны.

В целом прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 14 по 20 августа показывает стабильный летний период с преимущественно сухими днями и высокими температурами до +31°.

По народным приметам, погода 15–19 августа помогала нашим предкам делать выводы о характере предстоящей осени и начале зимы.

В то же время синоптическая ситуация может изменяться, поэтому перед планированием поездок следует проверять актуальные данные о температуре и осадках.

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