Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 14 по 20 августа сулит преимущественно сухую погоду, без существенных осадков, с потеплением в середине периода, сообщает издание Politeka.net.
В пятницу, 14 августа, в Днепре утром и вечером будет ясно. Днем возможно кратковременное увеличение облачности. Температура поднимется от +14° утром до +23° днем. Осадков не прогнозируют.
Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .
15 августа столбики термометров покажут около +24°. Облачность будет днем, а к вечеру небо снова прояснится. Существенных осадков не ожидается.
В воскресенье, 16 августа, станет теплее – до +27°. Небо будет ясным в течение суток. Ветер будет слабым, а дождя не ожидается.
Самыми жаркими днями могут стать 17 и 18 августа. Днем воздух прогреется до +31°. Обе даты пройдут под ясным небом, без осадков. Днем скорость ветра составит около 3–4 м/с.
19 августа температура несколько снизится – до +29°. В течение дня будет преобладать пасмурная погода, однако к вечеру возможно прояснение. Вероятность дождя остается невысокой.
В четверг, 20 августа, прогнозируется до +28°. Небо будет ясным, хотя поближе к вечеру возрастет вероятность облачности. Осадки маловероятны.
В целом прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 14 по 20 августа показывает стабильный летний период с преимущественно сухими днями и высокими температурами до +31°.
По народным приметам, погода 15–19 августа помогала нашим предкам делать выводы о характере предстоящей осени и начале зимы.
В то же время синоптическая ситуация может изменяться, поэтому перед планированием поездок следует проверять актуальные данные о температуре и осадках.
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