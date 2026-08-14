Подорожание продуктов в Винницкой области заметно проявилось в стоимости определенных товаров.

Подорожание продуктов в Винницкой области за последний месяц охватило вермишель, пшеничную муку и вареную колбасу.

По состоянию на 14 августа килограмм длинной вермишели стоит 39,80 грн. Именно такую ​​цену зафиксировали в Metro.

В июле средний показатель составил 38,60 грн. Повышение произошло 7 августа: стоимость выросла на 1,20 грн. и к середине августа оставалась неизменной.

Пачка пшеничной муки «Хуторок» весом 2 кг в настоящее время обходится в 74 грн. Такая цена указана в Megamarket.

В прошлом месяце среднее значение составило 70,96 грн. У Novus продукт стоил 67,92 грн, тогда как у Megamarket – 74 грн.

Смена произошла в конце периода наблюдений. 11 августа показатель поднялся с 70,96 до 74 грн. Общий прирост от 13 июля составил 3,04 грн.

Вареная колбаса «Алан молочная» весом 400 граммов сейчас имеет среднюю цену 189 грн. В Metro ее продают за 199 грн., а в Novus — за 179 грн.

В июле средний уровень был ниже – 176,50 грн. В то же время, во второй половине месяца индикатор держался на отметке 162,92 грн.

В начале августа цена начала расти. 5 числа она составляла 169 грн., а на следующий день достигла 189 грн. С тех пор показатель не изменялся.

За месяц вареная колбаса прибавила 6,08 грн. Для сравнения, вермишель подорожала на 1,20 грн, а мука – на 3,04 грн.

В целом подорожание продуктов в Винницкой области заметно проявилось в стоимости колбасы, которая за короткий период ощутимо прибавила в цене.

Больше всего за этот месяц изменилась цена вареной колбасы, тогда как стоимость вермишели и муки выросла умереннее.

Источник: Минфин

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