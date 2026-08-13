Графики отключения света в Николаевской области на 14 августа будут продолжаться по многим адресам.

Графики отключения света продлятся из-за запланированных ремонтных работ, которые вводятся в Николаевской области на 14 августа, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 14 августа продлятся из-за плановых и профилактических работ в электросетях. Жителям советуют быть готовыми к обесточиваниям и преждевременно зарядить мобильные телефоны и другие устройства. Продолжительность обесточений зависит от конкретного населенного пункта и запланированного объема работ.

По данным АТ «Миколаївобленерго», в селе Грибоносове свет планируют отключить с 08:00 до 17:00 часов. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Нова — 6

Польова — 1, 2, 7, 15, 24, 27, 35, 39, 41, 45, 46

В селе Степановка электроснабжение также будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 часов. В график попали дома, расположенные по следующим адресам:

Мыру — 39, 53, 74

Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19

Наибольший список адресов этого дня касается села Мостове. Здесь плановое обесточивание продлится с 08:00 до 17:00 часов. Электроэнергию временно ограничат по следующим адресам:

пров. Верхний — 2, 2А, 4, 6, 16

Веселынивська — 38, 40, 44, 48, 50, 52, 60

Водопровидна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 22, 26, 28

Л. Украинкы — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29

Л. Украинкы — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29 Механизаторив — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30

Степова — 82/2

Шевченка — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17

Шкильна — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 47, 47/А, 49, 51, 53, 55, 57.

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