Графики отключения света продлятся из-за запланированных ремонтных работ, которые вводятся в Николаевской области на 14 августа, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Николаевской области на 14 августа продлятся из-за плановых и профилактических работ в электросетях. Жителям советуют быть готовыми к обесточиваниям и преждевременно зарядить мобильные телефоны и другие устройства. Продолжительность обесточений зависит от конкретного населенного пункта и запланированного объема работ.
По данным АТ «Миколаївобленерго», в селе Грибоносове свет планируют отключить с 08:00 до 17:00 часов. Ограничения будут касаться следующих адресов:
- Нова — 6
- Польова — 1, 2, 7, 15, 24, 27, 35, 39, 41, 45, 46
В селе Степановка электроснабжение также будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 часов. В график попали дома, расположенные по следующим адресам:
- Мыру — 39, 53, 74
- Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19
Наибольший список адресов этого дня касается села Мостове. Здесь плановое обесточивание продлится с 08:00 до 17:00 часов. Электроэнергию временно ограничат по следующим адресам:
- пров. Верхний — 2, 2А, 4, 6, 16
- Веселынивська — 38, 40, 44, 48, 50, 52, 60
- Водопровидна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 22, 26, 28
Л. Украинкы — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29
- Механизаторив — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30
- Степова — 82/2
- Шевченка — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- Шкильна — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 47, 47/А, 49, 51, 53, 55, 57.
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