Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Полтавской области на 13 августа.

В связи с плановыми работами введены графики отключения света в Полтавской области на 13 августа, пишет Politeka.net.

В Полтавской области жителей отдельных населённых пунктов предупреждают о графиках отключения света 13 августа 2026 года. Ограничения связаны с проведением планируемых работ на электросетях.

В четверг, 13 августа, электроснабжение по отдельным адресам планируется ограничить с 08:00 до 20:00. В селе Гунькы без электроэнергии в этот период могут остаться жители таких домов:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — 2

пров. Камянськый — 1, 6

В четверг, 13 августа, плановые работы продолжатся в селе Крамаренкы. Электроснабжение временно прекратят с 08:00 до 20:00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Тараса Шевченка — 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50А, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134А, 138, 142, 146

Также плановое обесточивание в этот день предусмотрено в селе Демыдивка. Здесь электроэнергию будут отключать с 08:00 до 20:00. В список попали:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Еще одно плановое отключение запланировано в селе Лытвыненкы. Здесь электроэнергии не будет с 08:00 до 20:00. В график вошли дома на двух улицах:

Переможцив — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29А, 30, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77

Польова — 3, 7.

Источник: Омельницька Громада

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