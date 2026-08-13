Появилось предупреждение о многочасовых графиках отключения света в Черкасской области на 14 августа.

Графики отключения света будут продолжаться из-за плановых и профилактических работ в Черкасской области, которые запланированы на 14 августа, пишет Politeka.net.

Жителям домов, оказавшихся в графике отключения света в Черкасской области на 14 августа, рекомендуют заранее учесть запланированный период обесточивания при планировании домашних дел и работы. Перед началом отключения также следует зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые электронные устройства.

По данным "Черкассыоблэнерго", будут выключать электричество в селе Домантове. Обесточат дома с 8 до 17 часов по следующим адресам:

М. Грушевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/дача, 16

Перемогы — 21, 23, 50, 52

Крыворучка — 56

Т. Шевченка — 81, 83, 85, 87, 89, 91

Кроме этого, села Пищане также ждут новые ограничения. С 08:00–17:00 часы будут продолжаться обесточивание по адресам:

пров. Старопоштовый — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Р. Шеремета — 100, 100/а, 100/б, 100/в, 104, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134

Также ограничения будут действовать в селе Гладкивщына. Электроснабжение исчезнет с 8 до 17 часов на следующих улицах:

Т. Шевченка — 1, 4, 28, 49, 59, 61, 63, 65

Центральна — 2, 3, 4, 4/а, 5/дача, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 66, 77, 78, 79, 86, 88, 91, 92, 94, 96, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 115, 123, 128, 129, 130, 134, 136/а, 138, 140, 142, 143, 147

пров. Т. Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Мыру — 2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7.

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