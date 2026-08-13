В Днепропетровской области на 14 августа 2026 года запланированы длительные графики отключения света, сообщает издание Politeka.net.

Из-за проведения плановых работ на электросетях жители отдельных населенных пунктов останутся без света на несколько часов. В некоторых случаях продолжительность перерыва составит 11 часов. Энергетики будут проводить необходимые технические работы на отдельных участках сети. Поэтому введены графики отключения света в Днепропетровской области на 14 августа.

Ограничение запланировано в городе Тернивка. Здесь электроснабжение отключат с 08:00 до 19:00. В график попали следующие улицы:

Благодатна, Богуна Ивана, Весняна, Вознесенська, Зарична, Затышна, Зиркова, Игоря Петрова, Калынова, Ковальська, Котляревського Ивана, Олега Кошового, Лозова, Мальовныча, Медова, Набережна, Осиння, Полтавська, Престольна, Прыточыливка, Сергия Маркова, Спортывна, Тычыны, Тычыны Павла, Троицька, Леси Украинкы, Ивана Франка, Харкивська, Героив Украины, Днипровська, Маркова, Маяковського, Перемогы, Польова, Сковороды Грыгория, Степова

В селе Жовте плановое обесточивание также будет длиться в течение десяти часов - с 11:00 до 18:00. Без электроэнергии временно могут остаться жители следующих адресов:

Цементныкив — 1–7, 10, 11, 13, 14, 51, 53, 256, 269

Еще период без электроэнергии предусмотрен в селе Червона Колонна. Там работы продлятся с 11:00 до 18:00. В список попали адреса:

Заводськая - 3-9 (нечетные), 13-27 (нечетные), 31-45 (нечетные), 49-57 (нечетные)

Набережна - 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50

Кроме того, длительное ограничение 14 августа ожидается в селе Губыныха. Здесь электроснабжение планируют прекратить с 08:00 до 18:00, то есть на 10 часов. График касается следующих адресов:

Ричкова — 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180.



Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

Источник: Тернівська міська військова адміністрація

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