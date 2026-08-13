Прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 августа свидетельствует о преимущественно теплом и сухом периоде.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 августа обещает преимущественно сухую погоду, постепенное потепление до +31°C и всего один день с небольшим дождем, сообщает издание Politeka.net.

В пятницу, 14 августа, утро будет ясным, однако днем ​​небо будет облачным. Температура поднимется от +12°C утром до +22°C после обеда. Осадков не ожидается.

В субботу, 15 августа, облачность сохранится в течение большей части дня. Ночью столбики термометров покажут около +13°C, днем ​​– до +23°C. Вечером небо начнет проясняться.

Воскресенье станет теплее. 16 августа ночью ожидается +15°C, утром около +21°C, а днем ​​воздух прогреется до +28°C. Первая половина суток будет ясной, после обеда возможно увеличение облачности. Дожди не прогнозируют.

В понедельник, 17 августа, Харьков ждет настоящее летнее тепло. Температура составит около +18°C ночью, +24°C утром и до +31°C днем. Небо будет ясным, существенных осадков не предполагается.

18 августа с утра будет солнечно, но позже облака закроют небо. Днем воздух прогреется до +31°C, вечером температура снизится до +24°C. Вероятность осадков остается низкой.

Самая влажная погода ожидается в среду, 19 августа. В течение дня будет пасмурно, а после обеда возможен мелкий дождь. Температура составит +28°C, утром прогнозируют около +22°C.

В четверг, 20 августа ситуация изменится. Синоптическая картина подразумевает ясное небо без осадков. Ночью будет около +18°C, днем ​​- до +28°C.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 августа свидетельствует о преимущественно теплом и сухом периоде. Самыми жаркими днями станут 17–18 августа, когда температура поднимется до +31°C, а наибольшая вероятность дождя придется на 19 число.

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