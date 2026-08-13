Подорожание проезда в Кропивницком состоится сразу после принятия решения.

Подорожание проезда в Кропивницком уже одобрил исполнительный комитет горсовета, однако новые суммы пассажиры будут платить только после запуска электронной системы оплаты, сообщает издание Politeka.net.

До перехода на безналичный расчет в общественном транспорте останутся действующие ставки. О дате начала работы новой системы город уведомит дополнительно.

В мэрии пересмотр стоимости связывается с увеличением расходов коммунального перевозчика. За последний период выросли цены на электроэнергию, горючее, комплектующие и шины. Также больше нуждаются в ремонте транспортных средств и выплате зарплат работникам.

После внедрения электронного билета поездка по троллейбусу будет стоить 12 грн при оплате банковской или транспортной картой. Такой же тариф будет действовать для платежей через Apple Pay и Google Pay.

Бумажный билет будет стоить 15 грн . Аналогичную сумму установили за перевозку багажа.

Для владельцев персонифицированных льготных карт предусмотрели оплату 11 грн , тогда как для других льготников — 10,30 грн .

В автобусах КП "Электротранс" электронный расчет будет составлять 18 грн за поездку. Перевозка вещей будет иметь такую ​​же стоимость. Бумажный документ обойдется пассажиру в 20 грн .

Для граждан с правом на льготу определили два тарифа – 17 грн и 16,20 грн в зависимости от соответствующей категории.

Таким образом, удорожание проезда в Кропивницком произойдет не сразу после принятия решения, а после фактического запуска электронной оплаты.

В городской власти ожидают, что новые расчеты позволят перевозчику поддерживать маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать стабильную работу транспортной сети.

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