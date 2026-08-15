Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области может иметь разные условия.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно среди частных предложений в Днепре, Кривом Рогу и Самаровском районе, сообщает издание Politeka.net.

В Кривом Роге хозяева готовы принять двух человек в двухкомнатном доме. Предпочтение отдают матери и дочери.

Апартаменты оборудованы ванной, бойлером, стиральной машиной и нужной техникой. Имеется централизованная канализация. Плата за аренду и коммунальные услуги владельцы не требуют.

В то же время, от будущих жителей ожидают периодической помощи пожилой женщине с несложными домашними задачами.

В селе Вольное Самаровского района переселенцу предлагают отдельную комнату в трехкомнатном доме. Там есть газовое отопление и водопровод. Во дворе обустроена летняя кухня и приусадебная территория.

Будущему квартиранту могут предложить бытовую помощь родственнице хозяев.

Еще один вариант расположен в Днепре. Речь идет о комнате в частном доме, где предусмотрены базовые удобства и возможность питания.

Хозяева рассчитывают на содействие по домашним делам. Какие задачи будет выполнять новый житель, планируют определить во время предварительного разговора.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области может иметь разные условия, поэтому перед заселением важно согласовать продолжительность проживания, бытовые правила и обязанности каждой стороны.

Также следует непосредственно перед договоренностью проверить актуальность объявления. Свободные помещения из-за спроса могут быстро стать недоступными.

Переселенцам советуют регулярно следить за новыми объявлениями, чтобы своевременно воспользоваться соответствующим предложением.

Источник: Допомагай

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