Графики отключения света в Винницкой области на 14 августа вводятся из-за ремонтных и профилактических работ.

В отдельных населенных пунктах Винницкой области будут временно действовать графики отключения света, сообщает издание Politeka.net.

Причиной станут планируемые работы на электросетях, которые будут проводить энергетики. Жителям домов, указанным в графике, советуют заранее учесть период отсутствия электроэнергии. Перед началом работ следует зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые электроприборы.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», график отключения света в Винницкой области на 14 августа запланирован в селе Будков. Здесь электроэнергию не будут подавать с 08:00 до 16:00. Ограничения будут касаться домов на следующих улицах:

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Еще одно плановое ограничение электроснабжения на 13 августа предусмотрено в селе Велыкый Мытник. Здесь свет также будет отключен в период с 08:00 до 16:00. В список попали следующие адреса:

Урочыще Прымиське — 1, 3

Также свет исчезнет в селе Хмильнык. Обесточение будет продолжаться с 08:00 до 16:00 по следующим адресам:

В. Порыка — 1, 2А, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 15А, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 29А, 32

Элеваторна — 1, 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Жытня — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19

И. Богуна — 2А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 75, 75А, 77, 77А, 79, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85Б

Ивана Багряного — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22

И. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41

Кармелюка — 5

Кыивська — 3, 7

Котляревського — 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Мыхайла Рачка — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 35

Порыка — 10, 19, 23А, 29

Прывокзальна — 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/1, 31, 34А, 34Б, 38, 41, 55, 75

Прыймаченко Мария — 3, 3В, 3Д

Сергия Муравського — 3, 5, 7, 9, 11

Соборности — 16

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28

Старосыдорыська — 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67А, 68, 69, 69А, 70А, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 123, 123А, 125, 127, 129

Столярчука — 29, 31, 33, 50, 50А, 56, 56/93, 58

1-й Старосыдориськый — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25

2-й Старосыдорыськый — 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 27А

Ивана Багряного — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Столярчука — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 29, 48, 123.

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