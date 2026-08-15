Дефицит продуктов в Харькове потенциально может ощутим в конце лета и осенью.

Дефицит продуктов в Харькове может прежде всего затронуть томаты из-за сокращения урожаев в разных странах мира, сообщает издание Politeka.net.

В этом году аграрии в отдельных регионах столкнулись с продолжительной жарой, засухой и нехваткой осадков. Дополнительные риски создали сильные ливни и резкие изменения температуры.

Такие погодные условия уже повлияли на урожайность государств, играющих немаловажную роль в международной торговле помидорами. Уменьшение объемов предложения может постепенно подталкивать стоимость овощей вверх.

Украинские производители также ощутили последствия неблагоприятной погоды. Часть хозяйств, особенно в восточных регионах, понесла потери из-за длительного дефицита влаги.

В то же время говорить о критической ситуации на внутреннем рынке пока нет оснований. Негативное влияние погоды частично удалось компенсировать благодаря орошению, современным агротехнологиям и лучшим условиям выращивания в других областях.

По предварительным оценкам, общий урожай в Украине может остаться близок к прошлогоднему уровню. В то же время, отдельные фермерские хозяйства могут получить меньше продукции, чем ожидали.

На стоимость овощей влияет не только объем уборки. Значения имеют себестоимость производства, логистика, сезонный фактор и количество импортных поставок.

Дефицит продуктов в Харькове потенциально может ощутим в конце лета и осенью, когда предложение сезонных овощей традиционно сокращается.

Для покупателей это может означать временное уменьшение ассортимента или колебания цен на отдельные позиции. Окончательная ситуация зависит от нового урожая, стабильности поставок и тенденций на мировом рынке.

В то же время, агропроизводителям придется адаптироваться к новым погодным условиям. Среди возможных мероприятий – расширение систем орошения, использование засухоустойчивых сортов и совершенствование технологий выращивания.

Источник: agroreview

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