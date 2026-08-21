Бесплатные продукты в Черниговской области и другие составляющие услуги предоставляются в зависимости от дохода.

Бесплатные продукты в Черниговской области можно получить в рамках социальной услуги натуральной помощи, предназначенной для людей в сложных жизненных обстоятельствах и представителей уязвимых категорий, сообщает Politeka.

Поддержка включает продукты питания, средства гигиены и ухода, одежду, обувь и другие вещи первой необходимости. Также могут предоставляться питание, топливо, ремонт одежды или обуви, парикмахерские услуги, стирка и бытовая помощь.

Информацию об этом предоставляет Департамент соцполитики .

К перечню получателей относятся пожилые люди, лица с инвалидностью, граждане с неизлечимыми или длительными заболеваниями, семьи с детьми с инвалидностью, одинокие родители, бездомные, беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Воспользоваться услугой могут и те, кто пострадал из-за пожара, стихийного бедствия, катастрофы, боевых действий, террористического акта, вооруженного конфликта или временной оккупации.

В Чернигове такая помощь оказывается городским территориальным центром социального обслуживания и общественными и благотворительными организациями. Жители Деснянского района могут обратиться на проспект Левка Лукьяненко, 18, телефон (0462) 671 567. Для Новозаводского района работает отделение по улице Текстильщиков, 25, телефон (0462) 662 465.

Среди других поставщиков – областная организация Красного Креста на улице Ивана Мазепы, 1Б, «Союз Самаритян Украины», «Логос», Центр социальной адаптации бездомных и бездомных и «Каритас Чернигов».

Для оформления через городской терцентр нужно подать заявление в департамент социальной политики Черниговского горсовета или непосредственно в учреждение. При обращении необходимы документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер налогоплательщика. Заявку можно подать онлайн через Социальный портал Минсоцполитики с квалифицированной электронной подписью.

Бесплатные продукты в Черниговской области и другие составляющие услуги предоставляются в зависимости от дохода. Если среднемесячная совокупная прибыль человека ниже двух прожиточных минимумов для соответствующей категории, помощь безвозмездна. При доходе от двух до четырех таких минимумов предусмотрена дифференцированная оплата, а по более высокому показателю услуга оплачивается получателем или третьей стороной.

В то же время, для отдельных категорий поддержка остается бесплатной независимо от дохода. Это, в частности, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I группы, сироты, пострадавшие от домашнего насилия, торговли людьми, военных действий, принудительного перемещения или других определенных законодательством обстоятельств.

В общественные и благотворительные организации Чернигова можно обращаться непосредственно, подав соответствующее заявление.

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