Безкоштовні продукти в Чернігівській області та інші складові послуги надаються залежно від доходу.

Безкоштовні продукти в Чернігівській області можна отримати в межах соціальної послуги натуральної допомоги, яка призначена для людей у складних життєвих обставинах та представників вразливих категорій, повідомляє Politeka.

Підтримка охоплює продукти харчування, засоби гігієни й догляду, одяг, взуття та інші речі першої необхідності. Також можуть надаватися харчування, паливо, ремонт одягу чи взуття, перукарські послуги, прання та побутова допомога.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

До переліку отримувачів належать люди похилого віку, особи з інвалідністю, громадяни з невиліковними або тривалими захворюваннями, родини з дітьми з інвалідністю, одинокі батьки, бездомні, біженці та особи, які потребують додаткового захисту.

Скористатися послугою можуть і ті, хто постраждав через пожежу, стихійне лихо, катастрофу, бойові дії, терористичний акт, збройний конфлікт або тимчасову окупацію.

У Чернігові таку допомогу надають міський територіальний центр соціального обслуговування та громадські й благодійні організації. Мешканці Деснянського району можуть звернутися на проспект Левка Лук’яненка, 18, телефон (0462) 671 567. Для Новозаводського району працює відділення на вулиці Текстильників, 25, телефон (0462) 662 465.

Серед інших надавачів — обласна організація Червоного Хреста на вулиці Івана Мазепи, 1Б, «Спілка Самаритян України», «Логос», Центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних і «Карітас Чернігів».

Для оформлення через міський терцентр потрібно подати заяву до департаменту соціальної політики Чернігівської міськради або безпосередньо до установи. Під час звернення необхідні документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер платника податків. Заявку також можна подати онлайн через Соціальний портал Мінсоцполітики з кваліфікованим електронним підписом.

Безкоштовні продукти в Чернігівській області та інші складові послуги надаються залежно від доходу. Якщо середньомісячний сукупний прибуток людини нижчий за два прожиткові мінімуми для відповідної категорії, допомога є безоплатною. За доходу від двох до чотирьох таких мінімумів передбачена диференційована оплата, а за вищого показника послуга оплачується отримувачем або третьою стороною.

Водночас для окремих категорій підтримка залишається безкоштовною незалежно від доходу. Це, зокрема, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I групи, сироти, постраждалі від домашнього насильства, торгівлі людьми, воєнних дій, примусового переміщення чи інших визначених законодавством обставин.

До громадських та благодійних організацій Чернігова можна звертатися безпосередньо, подавши відповідну заяву.

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