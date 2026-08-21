Пенсия в Харьковской области и любые социальные выплаты должны проверяться исключительно через официальные каналы государственных учреждений.

Пенсия в Харьковской области стала темой новой мошеннической схемы, сообщает Politeka.

В соцсетях и мессенджерах распространяют ложные сообщения о якобы дополнительных выплатах для людей постарше.

Информацию об этом предоставляет Киберполиция Украины .

Злоумышленники маскируют публикации под официальные объявления Пенсионного фонда Украины. Для этого они копируют название, символику и визуальное оформление государственного учреждения.

В одной из схем гражданам обещают от 3200 до 5300 гривен. Сумма якобы определяется в зависимости от региона проживания и трудового стажа. Чтобы оформить средства, человека просят нажать кнопку и подтвердить область.

Мошенники также могут ссылаться на якобы обязательную идентификацию. Потенциальной жертве предлагают срочно подтвердить личность, иначе выплату вроде бы прекратят.

В Пенсионном фонде заявили, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Цель таких рассылок – выманить конфиденциальные сведения или получить доступ к аккаунтам.

Особое внимание следует обращать на формулировку об ограниченном времени. Именно спешка часто заставляет пользователя открыть подозрительную страницу, не проверив источник.

Пенсия в Харьковской области и любые социальные выплаты должны проверяться исключительно через официальные каналы государственных учреждений.

Специалисты советуют не открывать сомнительные URL из Telegram-каналов или приватных сообщений. Также нельзя вводить паспортные, банковские или другие персональные сведения на неизвестные ресурсы.

Если уведомление вызывает сомнения, его следует сначала проверить на официальном сайте соответствующего учреждения. Обнаруженные мошеннические страницы можно передать в киберполицию для проверки.

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