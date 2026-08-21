Пенсія в Харківській області та будь-які інші соціальні виплати мають перевірятися винятково через офіційні канали державних установ.

Пенсія в Харківській області стала темою нової шахрайської схеми, повідомляє Politeka.

У соцмережах і месенджерах поширюють неправдиві повідомлення про нібито додаткові виплати для людей старшого віку.

Інформацію про це надає Кіберполіція України.

Зловмисники маскують публікації під офіційні оголошення Пенсійного фонду України. Для цього вони копіюють назву, символіку та візуальне оформлення державної установи.

В одній зі схем громадянам обіцяють від 3200 до 5300 гривень. Суму нібито визначають залежно від регіону проживання та трудового стажу. Щоб «оформити» кошти, людину просять натиснути кнопку й підтвердити область.

Шахраї також можуть посилатися на нібито обов'язкову ідентифікацію. Потенційній жертві пропонують терміново підтвердити особу, інакше виплату начебто припинять.

У Пенсійному фонді заявили, що подібні повідомлення не відповідають дійсності. Мета таких розсилок — виманити конфіденційні відомості або отримати доступ до облікових записів.

Особливу увагу варто звертати на формулювання про обмежений час. Саме поспіх часто змушує користувача відкрити підозрілу сторінку, не перевіривши джерело.

Пенсія в Харківській області та будь-які інші соціальні виплати мають перевірятися винятково через офіційні канали державних установ.

Фахівці радять не відкривати сумнівні URL із Telegram-каналів або приватних повідомлень. Також не можна вводити паспортні, банківські чи інші персональні відомості на невідомих ресурсах.

Якщо повідомлення викликає сумніви, його варто спочатку перевірити на офіційному сайті відповідної установи. Виявлені шахрайські сторінки можна передати до кіберполіції для перевірки.

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