Пенсия без стажа в Харьковской области может быть заменена государственной социальной поддержкой при условии соответствия установленным критериям.

Пенсия без стажа в Харьковской области фактически предусматривает не пенсионную выплату, а государственную социальную помощь для людей, не имеющих права на пенсию или инвалидных, сообщает издание Politeka.net.

С 1 июля 2025 г. назначением и выплатой такой поддержки занимается Пенсионный фонд Украины. Получить средства могут граждане Украины, постоянно проживающие в государстве, а также отдельные категории иностранцев, лиц без гражданства и беженцев.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Кто может получить помощь

Основное условие для людей от 65 лет — отсутствие права на пенсию и принадлежность к малообеспеченным гражданам. В то же время, для лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца требование о доходе не применяется.

Отдельно предусмотрена поддержка для детей умершего кормильца, если на момент смерти отец или мать не имели достаточного страхового стажа для назначения соответствующей пенсии.

Размер выплаты зависит от категории получателя. В частности, лицам с инвалидностью I группы насчитывают 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, II группы – 80%, III группы – 60%. Для людей от 65 лет предусмотрено 30%.

Для детей умершего кормильца сумма может составлять от 100 до 150% в зависимости от количества детей.

Как оформить средства

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или через уполномоченного представителя общины. При технической возможности заявление также разрешают подать онлайн через вебпортал ПФУ, мобильное приложение или «Действие».

Обычно понадобятся заявление, документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и подтверждение обстоятельств, дающих право на выплату.

Для 65-летних пособие назначают пожизненно. Людям с инвалидностью – на период ее установления, а детям умершего кормильца – до 18 лет. Для студентов дневной формы обучения выплаты могут продлить до завершения обучения, но максимум до 23-летнего возраста.

Таким образом, пенсия без стажа в Харьковской области может быть заменена государственной социальной поддержкой при условии соответствия установленным критериям.

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