Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области реализуется при поддержке международных благотворительных организаций.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области поступает в специальные центры, где жители могут получить продукты питания, детские товары, необходимые вещи, консультации и психологическую поддержку, сообщает Politeka.

Один из таких пунктов работает в Одессе – координационный центр «Луганского ХАБа». В будни переселенцам из Луганской области передают продуктовые наборы и другие нужные товары. Также специалисты консультируют людей по телефону относительно доступных программ.

Отдельное направление относится к семьям с маленькими детьми. В ячейке «Гостиная хата» жители Приморского района со статусом ВПЛ могут получить подгузники.

Для оформления набора необходимо предъявить паспорт, идентификационный код, справку переселенца и свидетельство о рождении ребенка.

Поддержка включает психологические консультации. Обратиться к специалисту можно онлайн. Такой формат позволяет получить помощь людям, которые испытывают стресс после вынужденного переезда и адаптируются к новым условиям.

Отдельно предусмотрена выдача вещей для новорожденных. При наличии необходимых документов семьи могут получить детские коляски и кроватки.

Воспользоваться такой возможностью могут переселенцы с действующей справкой ВПЛ, оформленной в указанный организаторами период. Кроме того, необходимо подтвердить право получения конкретной категории имущества.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области реализуется при поддержке международных благотворительных организаций. Благодаря этому волонтерские организации пополняют запасы и расширяют перечень доступных услуг.

Перед визитом в пункт следует связаться с его представителями. Это поможет уточнить график работы, наличие нужных вещей и актуальный список документов.

Условия выдачи и объемы запасов могут изменяться в зависимости от новых поставок, поэтому лучше проверять информацию непосредственно перед обращением.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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