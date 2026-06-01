Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі залишаються доступними через мережу фудбанків і благодійних організацій, які продовжують забезпечувати вразливі категорії населення базовими наборами харчування, повідомляє Politeka.

Йдеться про систему продовольчої підтримки, що працює завдяки збору товарів від супермаркетів і виробників. У фудбанки надходять позиції, які не потрапляють у продаж, але залишаються безпечними для споживання — зокрема через наближення кінцевого терміну реалізації або надлишки на складах.

Отримати допомогу можуть пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки, ветерани та мешканці прифронтових громад. У більшості випадків обов’язковою умовою є попередня реєстрація та підтвердження соціального статусу.

Найпоширеніші безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі мають вагу від 15 до 30 кілограмів. До них зазвичай входять крупи, макаронні вироби, борошно, олія, цукор, сіль і консерви. Додатково можуть додаватися чай, кава та засоби гігієни.

У деяких випадках передають і швидкопсувні товари — хліб, молочну продукцію, овочі, фрукти, воду або соки. Асортимент залежить від постачань партнерів та регіональних можливостей логістики.

Організації наголошують, що вся продукція проходить попередню перевірку. Видача прострочених товарів виключена. Використовується чітке маркування: «краще спожити до» означає орієнтовний термін якості, тоді як «вжити до» визначає кінцеву безпечну дату.

В Україні працюють кілька великих структур, серед яких Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та проєкт «Тарілка». Вони координують збір, сортування та розподіл допомоги між регіонами, включно з південними областями.

Окремо зазначається, що частина центрів також забезпечує гаряче харчування у великих містах, серед яких також Київ, Дніпро та Харків.

Таким чином, система продовольчої підтримки продовжує функціонувати як додатковий соціальний інструмент для домогосподарств, які потребують базового забезпечення продуктами першої необхідності.

Джерело: 24 канал

