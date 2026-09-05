Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке имеет статус проекта.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке может случиться с началом нового отопительного сезона, сообщает Politeka.

ГКП « Луцктепло » обнародовало намерение пересмотреть стоимость тепловой энергии, ее поставки и горячей воды на период с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027-го.

Ежегодный пересмотр расчетов предусмотрен постановлением Кабинета Министров №869. Предприятие уже подготовило проект тарифов на сезон 2026/2027 годов и передало его в отдел тарифной политики Луцкого горсовета.

Основной причиной изменения расчетов явилось увеличение ряда затрат. В частности, речь идет о воде для технологических нужд, оплате труда, социальных отчислениях, амортизации оборудования, альтернативном топливе, распределении природного газа и материалах.

Среди дополнительных затрат предприятие учло приобретение технической соли, которую в предыдущие годы получало безвозмездно. В то же время затраты на электроэнергию удалось сократить благодаря использованию энергии, производимой собственными когенерационными установками.

Для бытовых потребителей проект предполагает увеличение одноставочного тарифа на тепловую энергию в среднем более чем на 12% . Условно-сменная составляющая может вырасти на 1,6–3,1%, в то время как условно-постоянная — на 24,3–25,1%.

Для бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций расчетное повышение в эквиваленте одноставочного тарифа составляет около 4,4–6,7% . В то же время, переменная часть может уменьшиться на 0,7–3,4%, а постоянная — возрасти на 21,4–26,4%.

Тарифы на тепло, производимые системами автономного теплоснабжения, в большинстве случаев, наоборот, планируют снизить.

Стоит отметить, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке имеет статус проекта. Для населения действует мораторий, поэтому экономически обоснованные расчеты этой категории не будут вводить в действие во время военного положения.

Для других групп потребителей новые экономически обоснованные показатели планируется применять с 1 октября 2026 года . Окончательные значения должны быть определены после рассмотрения представленных расчетов.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области: как вырастут цены с 1 сентября.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь ветеранам в Волынской области: как присоединиться к новой программе.

Как сообщала Politeka, помощь ветеранам в Волынской области: как получить поддержку на строительство жилья.