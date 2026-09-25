Доплаты для пенсионеров в Запорожской области можно оформить через сервисные центры Пенсионного фонда. Речь идет о государственной социальной помощи по уходу — денежной надбавке, которая назначается к пенсии при определенных условиях.

Денежная помощь в Запорожской области для пенсионеров имеет еще одно важное направление — государственную социальную помощь по уходу. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины объяснили, кому она назначается и как ее оформить, а также напомнили, что выплата осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261.

Доплата по уходу — это не отдельная пенсия, а денежная надбавка, которую ежемесячно выплачивают вместе с уже новой пенсией. Ее получают те, кто по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе, в том числе лица с инвалидностью, и не имеет права на пенсию по возрасту или за выслуга лет.

Кто имеется право на доплату

Право на социальную помощь по уходу имеют граждане Украины, постоянно проживающие в Украине, а также иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся на территории страны. По Закону «О психиатрической помощи» эта помощь назначается лицам, которым назначена пенсия по инвалидности или по возрасту и которым из-за инвалидности I или II группе необходим постоянный посторонний уход.

Отдельно законодательство выделяет категории по статье 7 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантих их социальной защиты» и Закона «О психиатрической помощи». Тем, комом исполнилось 80 лет, доплату назначают на основании заключения врачебно-квалификационной комиссии (ЛКК) или указанных законов.

Какие документы нужны

Для назначения выплаты необходимо подать заявление и документы в сервісный центр ПФУ. Перечень включает: паспорт гражданина Украины или иной документа, удостоверяющий личность; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков; декларацию о доходах; решение о пропадании лица недееспособным или таким, что нуждается в уходе; справку об обстоятельствах, повлекших потребность в уходе.

Для лиц с инвалидностью I группы дополнительно нужен вывод МСЭК или заключение врачебной комиссии, а для лиц, достигших 80 лет, — заключение ЛКК о том, что они продолжают нуждаться в постороннем уходе. Для тех, кто не имеет права на пенсию, помощь назначается на условиях отдельного списка.

Заявление вместе с документами рассматривается органами ПФУ в течение 10 календартных дней. По итогам принимается решение о назначении либо об отказе. В случае отказа заявителя письменно уведомляют с указанием причин и порядка обжалования. Доплату по уходу виплачують ежемесячно одновременно с пенсией.

Жителі Запорожья и области могут обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или оформить заявление через электронный кабинет на портале электронных услуг фонда. Это даёт возможность, не виходя из дома, собрать скани документов и подать их онлайн.

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