Доплаты для пенсионеров в Николаевской области начисляются тем, кто достиг определенного возраста. В Пенсионном фонде объяснили, кому с 70 лет автоматически добавляют деньги к выплате и какой размер надбавки действует сейчас.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области начисляются автоматически по достижении определенного возраста — обращаться в органы Пенсионного фонда для этого не нужно. Ежемесячную прибавку добавляют трем группам получателей в зависимости от даты рождения.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, условием для получения надбавки является размер пенсионной выплаты: с 1 января 2026 она не должна превышать 10 340,35 гривны. Это верхний порог и основное требование для назначения доплаты.

Сколько добавляют к пенсии по возрасту

Размер надбавки зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. Людям от 70 до 74 лет прибавляют к пенсии 300 гривен ежемесячно. Тем, кому исполнилось от 75 до 79 лет, – 456 гривен. Пенсионерам от 80 лет и старше к выплате прибавляют 570 гривен.

Важный нюанс: доплата рассчитывается нарастающим итогом. Когда человек достигает 75 лет, он получает не 456 гривен с нуля, а только разницу. Если ей уже было назначено 300 гривен в возрасте 70 лет, после 75 лет общий размер надбавки составит 456 гривен, то есть дополнительно еще 156 гривен.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Доплата назначается автоматически – обращаться в сервисный центр ПФУ не нужно. Начисление начинается со дня, когда пенсионеру исполнился возраст. Например, если человек родился 1 числа, полный размер надбавки он получит уже через тот месяц, в котором наступил день рождения.

Если же день рождения приходится, например, на 20 число, прибавку начислят пропорционально — только за оставшиеся до конца месяца дни. Из-за такой формулы расчета многие пенсионеры фактически получают дополнение только со следующего месяца.

Такие доплаты к пенсии по возрасту действуют одинаково по всей стране, в том числе для жителей Николаевской области. Сумма идет вместе с основной пенсией, поэтому отдельного заявления подавать не нужно.

Как сообщает ПФУ, пенсионеры могут проверить наличие такой надбавки в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда или уточнить информацию по телефону контакт-центра.

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