Начало отопительного сезона 2026 в Черкасской области готовят по самому сложному сценарию. В «Черкаситеплокомуненерго» рассчитывают на одновременное повреждение ключевых объектов энергетической инфраструктуры и длительное отсутствие газа и электроэнергии.

Субсидия на отопление в Черкассах — не единственное, о чем стоит знать накануне холодов. Начало отопительного сезона 2026 в Черкасской области коммунальщики готовят по самому сложному сценарию: в «Черкаситеплокомуненерго» рассчитывают на одновременное повреждение ключевых объектов энергетической инфраструктуры и длительное отсутствие газа и электроэнергии.

Об этом сообщает сайт «Энергобизнес». По словам руководителя предприятия Павла Карася, главная задача — не допустить критического размораживания тепловых сетей и сохранить возможность быстро восстановить теплоснабжение. Для этого на котельных города установили дизельные горелки, которые позволяют держать оборудование в режиме незамерзания даже без основного питания.

Отдельно мощными дизельными горелками оборудовали Третью городскую больницу, Первую городскую больницу и городской родильный дом. Областная больница, кардиологический и онкологический диспансеры должны работать от твердотопливных котельных, чтобы медучреждения не остались без тепла во время аварий.

Предприятие формирует резервы топлива — не менее чем на трое суток автономной работы каждого стратегического узла. В распоряжении коммунальщиков также есть мобильные передвижные котельные, которые позволяют оперативно восстановить теплоснабжение в случае повреждения сетей.

Помогает в этом закольцованная схема тепловых сетей города: она дает возможность перераспределять тепло между районами и обходить поврежденные участки, пока аварийные бригады ремонтируют прорывы.

Что это значит для жителей Черкасс

Ставка именно на самый сложный сценарий означает, что даже при длительном обесточивании больницы, родильный дом и диспансеры продолжат работать, а трубы не замерзнут. Резерва топлива на трое суток хватит, чтобы удерживать тепло, пока восстанавливают основное питание.

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