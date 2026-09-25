Подорожание продуктов в Хмельницкой области продолжается — по данным индекса цен Минфина больше всего выросли цены на яйца, вареную колбасу и гречку. По сравнению с августом некоторые позиции прибавили более 40%.

Коммунальные дела в Хмельницкой области не единственная тема, что волнует жителей — осенью заметно дорожает и продуктовая корзина. По свежему индексу потребительских цен портала Минфин (обновление на 24 сентября), подорожание продуктов в Хмельницкой области набирает обороты: лидерами роста стали куриные яйца, вареная колбаса и гречка.

Больше всего за месяц подорожали куриные яйца. Десяток яиц «Ясенсвит» категории С1 сейчас стоит в среднем 84,25 грн, тогда как в августе — 59,49 грн. Десяток «Квочки» С1 подорожал с 57,12 до 78,99 грн. То есть цена на яйца выросла более чем на 40% — это самый резкий скачок среди базовых продуктов.

Что с крупами, мясом и маслом

Гречка тоже пошла вверх: килограмм теперь стоит в среднем 78,95 грн против 74,63 грн в августе. В разных сетях разброс цен заметный — от 69,90 грн в Metro до 99,00 грн в Megamarket.

Вареная колбаса «Алан» докторская подорожала с 482,63 до 529,48 грн за килограмм, то есть еще на несколько десятков гривен. Свинина тоже растет: грудинка — в среднем 221,82 грн за кило (в августе 205,75 грн), а ошеек — 332,33 грн (было 314,38 грн).

Масло и мука подорожали умеренно

Подсолнечное масло «Олейна» 850 мл стоит около 107,30 грн за бутылку (в августе — 100,68 грн), «Щедрый Дар» — 100,66 грн. Пшеничная мука «Хуторок» подорожала совсем немного: килограмм теперь 36,72 грн против 35,88 грн в августе.

Данные портал Минфин собирает с реальных ценников сетей Auchan, Novus, Metro и Megamarket и обновляет ежедневно, так что цифры отражают фактические цены на полках, а не оценки. Сравнение «август → сентябрь» показывает, что быстрее всего дорожает белковая группа — яйца и мясные продукты, тогда как бакалея растет медленнее.

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