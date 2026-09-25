Денежная помощь в Одесской области доступна семьям с новорождёнными — семьи могут получить беби-бокс или денежную компенсацию по программе «Пакет малыша».

Денежная помощь в Одесской области для семей с детьми продолжает действовать и в 2026 году — после рождения ребёнка семья может получить единовременную безвозвратную помощь в двух форматах: набор вещей для новорождённого или денежную компенсацию.

Как сообщает Ренийский городской совет, с 1 января 2026 года вступил в силу закон, который усиливает поддержку семей с детьми и создаёт условия для совмещения родительства с профессиональной деятельностью. Одним из направлений этих изменений стала программа «Пакет малыша».

Что входит в беби-бокс

Натуральная помощь в виде беби-бокса содержит более 90 необходимых вещей для ухода за младенцем в первые месяцы жизни: подгузники, пелёнки, одеяла, средства гигиены, игрушки и другое. Все вещи проверены и сертифицированы.

Альтернативный вариант — получить денежную компенсацию вместо натурального набора. Программа реализуется в двух форматах одновременно, поэтому родители сами выбирают удобный.

Кто имеет право на помощь

Получить «Пакет малыша» могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории страны. Также право имеют лица, признанные беженцами, и люди, родившие ребёнка и нуждающиеся в дополнительной защите.

Обратиться за помощью могут не только биологические родители новорождённого, но и усыновители, родственники, опекуны, приёмные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели.

Как оформить помощь

Для получения «Пакета малыша» следует обратиться в отдел социальной защиты населения Ренийского городского совета или в Центр предоставления административных услуг. Помощь предоставляется на каждого рождённого ребёнка независимо от материального положения семьи.

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