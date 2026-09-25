В Житомире 25 сентября часть многоэтажек временно останется без воды: коммунальщики будут ремонтировать насосное оборудование. Рассказываем, какие адреса отключат и сколько продлятся работы.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области — не единственная коммунальная новость дня: 25 сентября часть жителей Житомира временно останется без водоснабжения. Воду перекроют из-за ремонта насосного оборудования на одной из повысительных станций, которая поддерживает давление в водопроводной сети для нескольких многоквартирных домов.

О плановом отключении сообщила пресс-служба КП «Житомирводоканал». Как отметили на коммунальном предприятии, вмешательство в работу системы необходимо для технического обслуживания местной инфраструктуры.

Какие адреса и когда отключат

Ремонтные работы стартуют в 13:00. На время их выполнения подачу воды приостановят по таким адресам:

ул. Вильский Шлях, 5, 9, 9А, 11, 11А, 15;

просп. Мира, 2, 4.

Сколько продлится ремонт

По предварительным расчетам специалистов, работы на насосном оборудовании продлятся примерно один час. Сразу после завершения всех манипуляций стабильное водоснабжение обещают восстановить.

Что делать жителям этих домов

Поскольку отключение кратковременное, коммунальщики советуют заранее набрать небольшой запас воды для приготовления пищи и бытовых нужд. После возобновления подачи в первые минуты возможно помутнение воды — её стоит просто слить до появления чистой.

О любых изменениях в графике работ «Житомирводоканал» обещает сообщать отдельно.

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