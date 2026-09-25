Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 26 сентября по 2 октября обещает переменчивую погоду: максимум днем поднимется до +20°, минимум составит +17°, а осадки синоптики прогнозируют сразу четыре дня из семи.

предыдущий недельный прогноз для области уже предупреждал о дождях, а новый прогноз на неделю с 26 сентября по 2 октября это подтверждает: осадки вернутся как минимум четыре дня, хотя резких температурных скачков не ожидается.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +17° до +20°, а ночные — от +10° до +14°.

В субботу, 26 сентября, в Днепропетровской области ожидается переменная облачность без осадков: днем до +19°, ночью до +10°.

В воскресенье, 27 сентября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки: воздух днем прогреется до +19°, ночью — до +13°.

В понедельник, 28 сентября, сохранится переменная облачность, также возможны осадки: днем +19°, ночью +13°.

Во вторник, 29 сентября, облачно с прояснениями и возможны осадки, а столбики термометров днем опустятся до +17° — это самый прохладный день недели, ночью +13°.

В среду, 30 сентября, облачно с прояснениями, без осадков: днем до +19°, ночью до +12°.

В четверг, 1 октября, малооблачно, синоптики прогнозируют возможные осадки: днем +19°, ночью воздух удержится на отметке +14°.

В пятницу, 2 октября, малооблачно и без осадков — именно этот день станет самым теплым за неделю: днем до +20°, ночью до +12°.

Таким образом, самая теплая погода в Днепропетровской области будет в пятницу, 2 октября, когда воздух прогреется до +20°, а самая прохладная днем — во вторник, 29 сентября, с максимумом +17°. Перепад дневных температур за неделю составляет всего 3°, зато осадки прогнозируют сразу четыре дня — в воскресенье, понедельник, вторник и четверг.

Из-за частых осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и закладывать дополнительное время на дорогу, особенно за рулем — на мокром асфальте тормозной путь увеличивается. Резких перепадов температуры не прогнозируется, поэтому достаточно одеваться по принципу «слоев» и учитывать влажную погоду в дни с осадками.

Синоптики предупредили о дождях, и прогноз погоды на неделю на днепропетровщине с 24 по 30 сентября это уже подтверждал.

Ранее Politeka сообщала, похолодание и дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 21 по 27 сентября в днепропетровской области.

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