Доплаты для пенсионеров в Полтавской области назначают не всем — надбавку за особые заслуги перед Украиной получают лишь отдельные категории, и ее размер зависит от наград и званий.

Доплаты пенсионерам в Полтавской области продолжают поступать — в Пенсионном фонде объяснили, кто именно и при каких условиях имеет право на надбавку за особые заслуги перед Украиной.

Этот вид доплаты регулируется Законом Украины от 1 июня 2000 года №1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». В отличие от обычной пенсии, ее назначают не за возраст или стаж, а за конкретные достижения и государственные награды.

Кто имеет право на надбавку

По данным Пенсионного фонда, претендовать на доплату за особые заслуги могут несколько категорий граждан. Наивысший приоритет — у Героев Украины и лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, а также тех, кто имеет четыре и более ордена Украины после 24 августа 1991 года.

Право на такую надбавку также имеют ветераны войны, награжденные за особые заслуги перед Отечеством, выдающиеся спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионы мира, а также космонавты.

Отдельно в перечне — лица, которым присвоено почетное звание «заслуженный», и матери, родившие и воспитавшие пять и более детей до шестилетнего возраста.

Какой размер доплаты

Надбавка устанавливается в процентах от прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность. Диапазон — от 23% до 40% этого показателя, в зависимости от того, к какой категории относится пенсионер.

В случае смерти лица, имевшего право на такую пенсию, нетрудоспособные члены его семьи тоже могут рассчитывать на часть надбавки: при наличии одного нетрудоспособного члена семьи — 70%, двух и более — 90% надбавки, которую получал умерший кормилец.

Как оформить надбавку

Доплата назначается со дня обращения в Пенсионный фонд. Важное условие — обратиться нужно не позднее чем через 12 месяцев со дня приобретения права на нее, иначе деньги за прошлый период не выплатят.

Для оформления нужно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства и документы, подтверждающие награды, звания или особый статус, которые дают право на этот вид доплаты.