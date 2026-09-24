Подорожание продуктов в Житомирской области в июне 2026 года сильнее всего затронуло картофель, который вырос в цене сразу на 55,2%, сообщили в главном управлении статистики в области.

Подорожание газа в Житомирской области — не единственное подорожание, которое заставляет жителей региона внимательнее считать расходы. В июне 2026 года на Житомирщине выросли цены на часть продуктов питания, о чем сообщило главное управление статистики в Житомирской области.

В целом потребительские цены в области за месяц не изменились, тогда как по Украине зафиксировано снижение на 0,1%. Однако подорожание продуктов в Житомирской области было неравномерным: одни товары резко выросли в цене, другие — заметно подешевели.

Что подорожало больше всего

Сильнее всего вырос в цене картофель — сразу на 55,2%. Корнеплоды, лук и грибы прибавили 21,3%, капуста — 1,7%. Из товаров на полках также подорожали мороженое, минеральные и родниковые воды, шоколад, подсолнечное масло и кофе — на 9,0–2,2%.

Заметно меньше, но тоже в сторону роста, двигались цены на соусы и приправы, рыбу, чай, хлеб, рис, маргарин, кондитерские изделия из муки, сахар, говядину и кисломолочную продукцию — на 1,9–0,4%.

Что подешевело

В то же время яйца в июне упали в цене сразу на 27,8%. Снизились также цены на оливковое масло, мясо птицы, свинину, молоко, муку, крупы и сало — на 2,1–0,3%.

Овощи в целом подешевели на 7,8%, а овощи, выращенные из семян, — на 31,7%. Фрукты, напротив, прибавили 1,7%: яблоки выросли на 17,1%, цитрусовые — на 4,4%.

Вне продуктовой корзины подорожали услуги ресторанов и отелей (на 2,7%), плата за собственное жилье (на 2,7%) и аренду (на 0,7%). Одежда и обувь, напротив, подешевели на 1,4%.

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