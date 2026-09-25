Подорожание продуктов в Харькове затронуло базовую корзину: обновлены цены на молоко, сыр, рис, сахар, колбасу, яйца, свинину и масло. Самый большой скачок показали куриные яйца.

Подорожание продуктов в Харьковской области ускорилось — по сравнению с августом. По данным Минфина, больше всего за месяц в Харькове выросли в цене куриные яйца, сахар и вареная колбаса. Харьков — один из самых дорогих областных рынков востока Украины.

Яйца куриные «Квочка» (С1, 10 шт.) в августе стоили 57,12 грн, а на 24 сентября ценник подскочил до 78,99 грн. Яйца «Ясенсвит» (С1, 10 шт.) за тот же период выросли с 59,49 до 84,25 грн.

Что еще существенно подорожало

Сахар кристаллический (1 кг) за месяц прибавил почти 19%: с 30,22 грн в августе до 35,82 грн сейчас. Вареная колбаса «Алан» докторская (1 кг) подорожала с 482,63 грн до 529,48 грн — более 46 гривен с килограмма.

Рис круглый (1 кг) вырос с 54,71 грн до 62,07 грн, рис длинный — с 59,74 грн до 63,00 грн. Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) подорожало с 59,51 грн до 64,99 грн.

Мясо, сыр и масло

Свинина грудинка (1 кг) выросла с 205,75 грн до 221,82 грн, ошеек — с 314,38 грн до 332,33 грн. Твердый сыр «Комо» традиционный 50% (1 кг) подорожал с 526,77 грн до 600,72 грн.

В то же время сыр «Звени Гора» голландский 45% (1 кг) подешевел с 553,02 грн до 532,45 грн. Подсолнечное масло «Олейна» рафинированное (850 мл) выросло с 100,68 грн до 107,30 грн.

Ранее Politeka сообщала, на сколько выросли цены на сахар и крупы в Харьковской области.

Также Politeka сообщала, цены на муку и гречку резко взлетели.