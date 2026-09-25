Из-за аварии на водопроводных сетях 25 сентября несколько улиц Полтавы остались без воды. В «Полтававодоканале» назвали адреса и рассказали, когда восстановят водоснабжение.

Отключение воды в Полтаве произошло 25 сентября — из-за аварии на водопроводных сетях коммунальщики временно прекратили водоснабжение сразу на нескольких улицах города.

О ситуации сообщили на официальной странице «Полтававодоканала». По информации предприятия, причиной перебоев стала авария на водопроводной сети, повреждение которой требует неотложного ремонта.

Какие улицы остались без воды

По состоянию на 25 сентября без водоснабжения остались жители следующих адресов:

ул. Яблоневая;

пер. Яблоневый;

ул. К. Гордиенко;

ул. Д. Соловья.

Аварийные бригады «Полтававодоканала» уже работают над устранением повреждений. Как уточнили коммунальщики, водоснабжение планируют восстановить сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

Когда вернут воду

Точного времени запуска воды на предприятии пока не называют. В «Полтававодоканале» советуют жителям указанных улиц сделать небольшой запас воды и следить за обновлениями на официальной странице коммунального предприятия.

Жителей Полтавы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам: ремонтные работы проводятся на сетях, которые обеспечивают водоснабжение целого микрорайона.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 21 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Полтавской области 21 и 22 сентября: опубликованы графики.