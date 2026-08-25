Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области коснулось предприятий и бюджетных учреждений Кропивницкого. Исполнительный комитет городского совета утвердил новые цены на воду и тепло — для населения стоимость осталась неизменной.

Тарифы на коммунальные услуги в Кропивницком пересмотрели для бюджетных учреждений и предприятий — исполнительный комитет горсовета утвердил новые расценки на воду и тепловую энергию.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кропивницкого городского совета Сергей Якунин, передает «Златопіль».

Для предприятий в микрорайоне Завадовка, которых обеспечивает водой «Ингульская шахта» ГП «ВостокГОК», стоимость одного кубометра воды выросла с 60 грн до 85,10 грн. Последний раз этот тариф пересматривали в октябре 2025 года.

Изменения затронут Кировоградский региональный офис водных ресурсов, «Канатовскую ДЭД» (филиал «Кировоградского облавтодора») и объекты НЭК «Укрэнерго».

Основными причинами подорожания стали рост стоимости электроэнергии на 51,6%, топлива — на 42,2% и увеличение фонда оплаты труда на 40%, передает Суспільне.

Новые тарифы на тепло

Новые расценки на отопление от ООО «Интерресурсы» будут действовать с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027 года. Общий тариф на тепловую энергию вырос с 5 382,85 грн до 7 216,84 грн/Гкал (с НДС).

Он состоит из трех частей: производство — 6 687,67 грн/Гкал, транспортировка — 484,13 грн/Гкал, снабжение — 45,04 грн/Гкал. Предыдущий тариф покрывал лишь 74% себестоимости.

Подорожание коснется Кропивницкой районной больницы, областного онкодиспансера, психиатрической больницы в поселке Новом, детсада №35 и местного дома культуры.

Среди факторов роста — подорожание электроэнергии на 47%, логистики и горюче-смазочных материалов на 40%, рост средней зарплаты на 26% и стоимости твердого топлива на 14%.

Почему выросли тарифы

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области объясняется общим ростом расходов предприятий-поставщиков. Как подчеркнули в горсовете, для населения цены остаются без изменений — новые тарифы касаются исключительно юридических лиц.

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