Підвищення тарифів на комунальні послуги у Кіровоградській області торкнулося підприємств та бюджетних установ Кропивницького. Виконавчий комітет міської ради затвердив нові ціни на воду й тепло — для населення вартість залишилася незмінною.

Тарифи на комунальні послуги в Кропивницькому переглянули для бюджетних установ і підприємств — виконавчий комітет міськради затвердив нові розцінки на воду та теплову енергію.

Про це повідомив керівник пресслужби Кропивницької міської ради Сергій Якунін, передає «Златопіль».

Для підприємств у мікрорайоні Завадівка, яких забезпечує водою «Інгульська шахта» ДП «СхідГЗК», вартість одного кубометра води зросла з 60 грн до 85,10 грн. Востаннє цей тариф переглядали в жовтні 2025 року.

Зміни зачеплять Кіровоградський регіональний офіс водних ресурсів, «Канатовську ДЕД» (філію «Кіровоградського облавтодору») та об'єкти НЕК «Укренерго».

Основними причинами подорожчання стали зростання вартості електроенергії на 51,6%, пального — на 42,2% та збільшення фонду оплати праці на 40%, передає Суспільне.

Нові тарифи на тепло

Нові розцінки на опалення від ТОВ «Інтерресурси» діятимуть з 1 жовтня 2026 року по 30 вересня 2027 року. Загальний тариф на теплову енергію зріс із 5 382,85 грн до 7 216,84 грн/Гкал (з ПДВ).

Він складається з трьох частин: виробництво — 6 687,67 грн/Гкал, транспортування — 484,13 грн/Гкал, постачання — 45,04 грн/Гкал. Попередній тариф покривав лише 74% собівартості.

Подорожчання торкнеться Кропивницької районної лікарні, обласного онкодиспансеру, психіатричної лікарні в селищі Новому, дитсадка №35 та місцевого будинку культури.

Серед чинників зростання — подорожчання електроенергії на 47%, логістики та пально-мастильних матеріалів на 40%, зростання середньої зарплати на 26% і вартості твердого палива на 14%.

Чому зросли тарифи

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Кіровоградській області пояснюється загальним зростанням витрат підприємств-постачальників. Як наголосили в міськраді, для населення ціни залишаються без змін — нові тарифи стосуються виключно юридичних осіб.

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