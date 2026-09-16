Графики отключения света в Кропивницком на этой неделе продолжают действовать для жителей областного центра. 17 и 18 сентября 2026 года в Кировоградской области продолжится плановое техническое обслуживание электросетей, во время которого часть улиц Кропивницкого останется без электроэнергии.

Большинство отключений запланированы с 08:00–09:00 и продлятся до 16:00–17:00. Отдельные участки имеют более узкий график работ — с 09:00 до 13:00 или с 12:00 до 17:00.

Об этих отключениях сообщает Кировоградоблэнерго, актуальный план работ опубликован на официальном сайте компании. Причина отключений — техническое обслуживание оборудования и сетей.

Какие улицы попадут в графики отключения

Среди адресов в зоне плановых работ — ряд улиц и переулков Кропивницкого. В частности, в эти дни работы будут проходить на ул. Руслана Слободянюка, ул. Садовой, ул. Бобринецкий шлях, ул. Днепровской, пер. Днепровском, ул. Юрия Шевельова, ул. Петра Лахмана, ул. Ствольной и ул. Буровугольной.

Также в графики отключения света в Кировоградской области попали пер. Санаторный (1-й, 2-й, 3-й), ул. Николая Михновского, ул. Светланы Барабаш, ул. Дорогого Семена, пер. Горный, пер. Гурбенский, пер. Луньовский, ул. Гурбенская, пер. Профилакторный, ул. Джерельная, ул. Леси Украинки, ул. Кольцевая, ул. Полярная, ул. Районный бульвар, ул. Мозеса Гомберга.

Кроме того, работы пройдут на ул. Строителей, ул. Береговой, ул. Водогонной, ул. Антонова, ул. Максима Зализняка, ул. Затишной, ул. Василия Симоненко, ул. Вокзальной, ул. Николаевской, ул. Левка Лукьяненко, ул. Казацкой и других. Полный перечень адресов и точные часы для каждого участка опубликованы на сайте Кировоградоблэнерго.

Где узнать точный график своего дома

Перед плановыми отключениями жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки. Точное время отключения для конкретного адреса можно проверить на сайте Кировоградоблэнерго в разделе «График отключения ЕМ», информация обновляется ежедневно. Также работает колл-центр компании по бесплатному номеру 0-800-501-148.

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