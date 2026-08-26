Как отмыть духовку от нагара без химии — этим вопросом задаются многие хозяйки, и ответ оказался на удивление простым: достаточно соды, моющего средства, перекиси водорода, лимонной кислоты и соли.

Кулинарные лайфхаки для дома не перестают удивлять простотой — на этот раз рассказываем, как отмыть духовку от нагара без химии, используя только доступные ингредиенты, которые найдутся у каждой хозяйки.

YouTube-канала "Точка зору 360" поделился проверенным методом очистки газовой духовки от застарелого нагара. Никаких дорогих магазинных средств не нужно — всё можно приготовить своими руками.

Как приготовить пасту для очистки

В миску насыпают 100 г кальцинированной соды. Если нагар не слишком застарелый, подойдет обычная пищевая сода. Добавляют три столовые ложки моющего средства — или две, если это "Фери". Тщательно перемешивают и понемногу вливают перекись водорода, пока не получится однородная паста без комочков. Перед нанесением пасте дают немного настояться.

Как правильно наносить и смывать

Перед нанесением пасты духовку прогревают примерно пять минут — тепло помогает активнее размягчить нагар. Пасту равномерно наносят на стенки, застилают пищевой пленкой или обычным пакетом и оставляют на 20–30 минут, чтобы всё хорошо откисло. Затем пленку снимают, а пасту смывают обычной губкой в теплой воде. Как отмечает автор канала, нагар отстает очень легко — никаких усилий.

Финишный спрей для блеска

Завершающий этап — спрей из подручных средств. В стакан насыпают одну столовую ложку лимонной кислоты и одну столовую ложку соли, перемешивают, заливают теплой водой и переливают в бутылку с распылителем. Готовый спрей распыляют на очищенную поверхность и насухо вытирают сухой тряпкой.

Как уверяют на канале "Точка зору 360", результат заметен сразу — духовка действительно блестит, а способ не требует никакой агрессивной химии.





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