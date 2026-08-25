Подорожчання проїзду в Полтавській області з 25 серпня торкнеться мешканців старостинських округів — вартість квитків на окремих маршрутах може зрости одразу на 10 гривень, а ані міська влада, ані перевізники офіційно про це не повідомляли.

Подорожчання проїзду у Полтаві вже набуло чинності для міського транспорту, а тепер підвищення тарифів дісталося й старостинських округів Полтавської громади. З 25 серпня вартість проїзду на приміських маршрутах може зрости на 10 гривень.

Інформація про подорожчання активно поширюється в місцевих чатах і самих селах. На маршруті Жуки — Полтава проїзд має подорожчати до 55 грн. При цьому по селу вартість становитиме 20 грн, а на проміжних зупинках ціна також зросте на 10 грн.

Аналогічний тариф — 55 грн — очікується і на маршруті Біофабрика — Критий ринок. Для порівняння, у березні цього року вартість проїзду в старостинських округах уже зростала до 45 грн, тож нинішнє підвищення стане другим за пів року, повідомляє видання "Полтавщина".

Чому ціни зростають без попередження

Ані міська влада Полтави, ані приватні перевізники офіційно не повідомляли старостати про заплановане подорожчання. Мешканці сіл дізнаються про нові ціни вже безпосередньо в транспорті, що викликає обурення серед пасажирів.

Подорожчання проїзду в Полтавській області з 25 серпня відбувається на тлі ухваленого міськвиконкомом рішення про підвищення тарифів у міському транспорті Полтави — до 18 грн у тролейбусах та до 22 грн в автобусах. Таким чином, за пів року вартість проїзду в приміських маршрутах зросла з 45 до 55 грн.

Що робити, якщо ціна не відповідає заявленій

У разі, якщо водій вимагає оплату, що перевищує встановлений тариф, пасажири мають право звернутися до старости свого округу або до відділу транспорту Полтавської міської ради. Також рекомендується фіксувати факти необґрунтованого підвищення — зберігати квитанції, записувати номер маршруту та державний номер транспортного засобу.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Полтаві: як зміниться ціна вже найближчим часом.